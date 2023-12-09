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İstanbul için 17 Aralık uyarısı geldi! ⛄ 6,7 değil tam 8 gün kaldı: Atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın! Kızakları yağlayın...

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, özellikle İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedilmeye başlandı. Soğuklar ve dondurucu rüzgarların ardından vatandaşlar, merakla bekledikleri soruyu sormakta tereddüt etmedi: "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" Meteoroloji uzmanları ise bu merak edilen soruya net bir cevap verdi ve kar yağışının beklendiği tarihi açıkladı. İşte bu konudaki ayrıntılar... Soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına almasıyla birlikte, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kış şartlarının etkisini artırması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 10:16 Güncelleme 09 Aralık 2023, 10:16
İstanbul için 17 Aralık uyarısı geldi! ⛄ 6,7 değil tam 8 gün kaldı: Atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın! Kızakları yağlayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ile kar ve sağanak uyarıları yaparken, İstanbul'da merakla beklenen kar haberi sonunda geldi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla İstanbulluları sevindirecek bir müjde verdi. İki farklı harita paylaşarak, hangi bölgelerde kar yağışının beklendiğini detaylı bir şekilde açıklayan Ökten, kışın güzelliklerinin kapıda olduğunu duyurdu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ökten "İşte kar haritası. Ülke genelinde kar yağışları etkili olabilir. Son güncelleme ciddi kar yağışları verdi. İstanbul, Marmara'nın güney ve doğusu ve Karadeniz bölgesi en şanslı yerler. Kar takibi başlıyor..." dedi.

"YAKINDA GÜNDEMİMİZİ KAR ALACAK"

Amerika modelinin paylaştığı haritayı yorumlayan Kerem Ökten, "Ülkemize yoğun kar yağışları verdi. İstanbul, Ankara ve Bursa da dahil. Mor renkler kar. Yakında gündemimiz kar alacak..." ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ: 17 ARALIK

Ayrıca Ökten, "Avrupa modeli İstanbul adına Kar yağışı için fazla beklemeyeceksiniz demiş. 17 Aralık civarını işaret ediyor. Ondan hemen sonra asıl Kar yağışları Ülkemize gelebilir. Asıl balık o. Onu takip ediyorum..." açıklamasında bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Türkiye'nin güney, güneydoğu ve doğu bölgelerindeki birçok ilde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.

Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

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