Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ı vahşice katletmişti! Cinayetle ilgili iddianame tamamlandı

İstanbul Bayrampaşa'da geçtiğimiz aylarda kan donduran olay meydana gelmişti. Sabah saatlerinde gelen bir ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi.
BAYRAMPAŞA'DA KAN DONDURAN OLAY I VİDEO İZLE
İstanbul Bayrampaşa'da geçtiğimiz aylarda kan donduran olay meydana gelmişti. Sabah saatlerinde gelen bir ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi.
BAYRAMPAŞA'DA KAN DONDURAN OLAY I VİDEO İZLE
Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye giren polis ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu.
AİLENİN MÜRACAATI ÜZERİNE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul'da 11 Temmuz polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammed Nuh Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi. Teknik ve kamera incelemesi başlatan ekipler, kayıp Muhammed Nuh Kasadar'ın en son babasının yayınevinde çalışan Hakan Ö. ile görüştüğünü belirlenmişti.
DERİSİNİ YÜZÜP ÇÖPE ATMIŞ
Yapılan aramalarda 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın başı derisi yüzülmüş bir şekilde buzdolabında diğer yiyeceklerin yanında bulundu. Kol ve bacakları da küçük bir dondurucuda bulundu. Kol bacakların donmuş olduğu belirlenince, organlar dondurucu ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kasadar'ın gövdesi ise evdeki bir valizde bulundu. Bozulmaya başlayan gövdenin bir kısmının da derisinin yüzüldüğü belirlendi. Şüpheli yüzdüğü derileri de çöpe attığını söyledi. Yapılan tüm aramalara rağmen deri parçalarına ulaşılamadı.
40 BİN DOLAR İSTEMİŞ!
İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti. Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi.
FİDYE İÇİN PAZARLIK YAPILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada operasyon başlatıldı. Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı. Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti. Şüpheli Hakan Ö. ifadesinde ilkokul mezunu olduğunu, en son taksi şoförü olarak çalıştığını ve evli, bir çocuk babası olduğunu söyledi. Mustafa Kasadar'ı ve oğullarını mahalleden tanıdığını, sohbetlerine de katıldığını ifade eden şüpheli, maktülün ağabeyi Ömer Kasadar'a ait olan Ravza Kitap isimli işyerinde 2,5 yıl kadar kitap toplayıcı ve satın alma müdürü olarak çalıştığını anlattı. Ö. mesai ücretlerini vermediklerini belirterek "Ama ben de bunu fazla dert etmiyordum, çünkü iş yerini seviyordum. Arkadaşım Enes, yanıma gelerek 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de Ömer Kasadar tarafından kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım" dedi.
İDDİANAME TAMAMLANDI
Milli Gazete'nin yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. Öztürk hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İşte olayla ilgili diğer detaylar...
BERABER FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞLER
Maktul ile iş yerinde beraber çalıştıklarını aralarının çok iyi olduğunu ifade eden şüpheli Ö, iki hafta önce kedi almak istemesi üzerine maktül ile iletişim kurduğunu, sonrasında yemek planı yaptıklarını belirtti. Olay günü Cağaloğlu'nda yemek yedikten sonra evine nargile içmeye gittiklerini söyleyen Ö, evde maktülü sevgilisinin aradığını, sevgilisine beraber çekildikleri fotoğrafları attıklarını söyledi. Maktul kendisine aldığı telefonu gösterdiğini, yarı parasını ağabeyi Ömer Kasadar'ın ödediğini söylemesi üzerine "O para vermez" diyerek sinkaflı küfrettiğini belirten Hakan Ö. küfür üzerine maktulün kendisine yumruk attığını, bunun üzerine kendisini kaybederek yumruk attığını anlattı.
İZLEDİĞİ DİZİLERDEN ÖRNEK ALMIŞ
Maktul ile boğuşmaya başladıklarını söyleyen Ö. "Kırmızı çamaşır ipini boynuna geçirip tüm gücümle 4-5 dakika sıktım. Suratına baktığımda öldüğünü fark ettim. Yarım saat ne yapacağımı düşündüm, cesedi kaldırmam gerektiği aklıma geldi. İzlediğim filmlerden ve dizilerden cesedi bavula koyup kurtuldukları aklıma geldi. Bu işin parasız olmayacağı, ayrıca kira borcum olduğu için fidye istemek aklıma geldi. Cesedi parçalamadan önce ağabeyi Ömer'e mesaj attım. 'Kardeşin elimizde geri almak istiyorsan connected 2m adlı uygulamasından kasadari diye hesap açtığımı, ona yazmamı beklemesini söyledim. Sonra telefonu evin önündeki çöpe attım" diye ifade verdi.
ŞÜPHELİNİN KAN DONDURAN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI I VİDEO İZLE
"YANIMDA KİMSE YOKTU"
Sonrasında salonda yatılı vaziyetteki maktulü banyoda parçalara ayırdığını anlatan şüpheli, fidyeyi alabilmek için de parçalamadan önce fotoğrafını çektiğini söyledi. Şüpheli, duşakabinde ahşap bıçağıyla boğazını kestiği maktulün önce derisini yüzdüğünü, bunun sebebinin daha küçük parçalara ayırmak olduğunu anlattı. Bedenini parçalara ayırdıktan sonra etrafı temizlediğini anlatan şüpheli, Ömer Kasadar'dan 40 bin dolar istediğini, kardeşini parçalamadan önceki fotoğrafını gönderdiğini söyledi. Ağabeyini fidye parası için Gazi Mahallesindeki parkın içindeki çöp konteynırına bırakmasını söyleyen şüpheli, burada parayı ararken polis tarafından yakalandığını anlattı. Şüpheli Ö."Yanımda kimse yoktu. Olaydan bir ay önce intihara teşebbüs ettim, tedavi oldum. Bana hap verdiler, bu hapı olay günü de aldım. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım" dedi.
Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hakan Ö. ifadeye girmeden önce koridorda bekletildi. Şüphelinin yüzünü elleriyle kapatarak duvara döndüğü görüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma savcısına çıkarılan Ö'nün "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheli, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Ö'nün tutuklanmasına karar verdi.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI
Hakan Öztürk tarafından öldürülen Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammet Nuh Kasadar'ın cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nur Kasadar için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, Cenazeye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Cenazede Muhammed Nur Kasadar'ın babası Mustafa Kasadar, Amcası Mehmet Kasadar yakın dostlarının taziyelerini taziyelerini kabul etti. Cenaze namazında Kasadar'ın annesi Mücahide Kasadar ve 4 kız kardeşi tabut başında göz yaşı döktü.
"BURADA BİZİ ÜZEN YAPILAN MUAMELEDİR"
Oğlunun cani bir şekilde öldürüldüğünü söyleyen Baba Mustafa Kasadar, "Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, iman etmişiz 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür vermiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yok derdim. Burada bizi üzen yapılan muameledir" dedi.
"BORÇ BATAKLIĞINA BATMIŞ, UYUŞTURUCUYA BULAŞMIŞ"
Oğlunun katilinin borç bataklığına batan birisinin olduğunu söyleyen Kasadar, "Medyanın, basının, bugün sunulan kısa yoldan para kazanmaktır. Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi.
Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka bir şey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin(s.a.v.) müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun bedenini bütün olarak alamadık" şeklinde konuştu. Muhammed Nur Kasadar'ın cenazesi Eyüpsultan Necatibey Mezarlığına defnedilmek için götürüldü.
"TEK DEĞİL PARÇA PARÇA ÇIKARILDI"
Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.