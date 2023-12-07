Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ı vahşice katletmişti! Cinayetle ilgili iddianame tamamlandı

İZLEDİĞİ DİZİLERDEN ÖRNEK ALMIŞ Maktul ile boğuşmaya başladıklarını söyleyen Ö. "Kırmızı çamaşır ipini boynuna geçirip tüm gücümle 4-5 dakika sıktım. Suratına baktığımda öldüğünü fark ettim. Yarım saat ne yapacağımı düşündüm, cesedi kaldırmam gerektiği aklıma geldi. İzlediğim filmlerden ve dizilerden cesedi bavula koyup kurtuldukları aklıma geldi. Bu işin parasız olmayacağı, ayrıca kira borcum olduğu için fidye istemek aklıma geldi. Cesedi parçalamadan önce ağabeyi Ömer'e mesaj attım. 'Kardeşin elimizde geri almak istiyorsan connected 2m adlı uygulamasından kasadari diye hesap açtığımı, ona yazmamı beklemesini söyledim. Sonra telefonu evin önündeki çöpe attım" diye ifade verdi.

"YANIMDA KİMSE YOKTU"

Sonrasında salonda yatılı vaziyetteki maktulü banyoda parçalara ayırdığını anlatan şüpheli, fidyeyi alabilmek için de parçalamadan önce fotoğrafını çektiğini söyledi. Şüpheli, duşakabinde ahşap bıçağıyla boğazını kestiği maktulün önce derisini yüzdüğünü, bunun sebebinin daha küçük parçalara ayırmak olduğunu anlattı. Bedenini parçalara ayırdıktan sonra etrafı temizlediğini anlatan şüpheli, Ömer Kasadar'dan 40 bin dolar istediğini, kardeşini parçalamadan önceki fotoğrafını gönderdiğini söyledi. Ağabeyini fidye parası için Gazi Mahallesindeki parkın içindeki çöp konteynırına bırakmasını söyleyen şüpheli, burada parayı ararken polis tarafından yakalandığını anlattı. Şüpheli Ö."Yanımda kimse yoktu. Olaydan bir ay önce intihara teşebbüs ettim, tedavi oldum. Bana hap verdiler, bu hapı olay günü de aldım. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım" dedi.

Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.