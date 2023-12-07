Meis Adası nerede, nasıl gidilir? Kastteloris (Meis) Adası gezilecek yerler! Özellikleri, konaklama, tarihi...

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Meis Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Meis Adası nerde? İşte tüm detaylar…
Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Meis Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Meis Adası nerde? İşte tüm detaylar…
KASTTELORİS - MEİS ADASI
Nüfus Toplam 492
Alan: 9,113 km²
Rakım: 273 m
Meis, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı Oniki Ada ilinde bir ada. Türkiye kıyılarından sadece 2 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 11.98 km²'dir. Adadaki tek yerleşim yeri olan Kastellorizo, Aziz Yuhanna Şövalyeler'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux adının bozulmuş biçimidir.
MEİS ADASI NEREDE?
Ege Denizi'nin kucağında gizlenen Meis Adası, tam anlamıyla bir Yunan adasıdır. Türk vatandaşları için vize gerektiren bu adaya ulaşım sadece deniz yoluyla mümkündür.
NASIL GİDİLİR?
Meis Adası, deniz yoluyla adaya ulaşmak mümkündür. Kara yoluyla gidiş ise mümkün değildir.
GEZİLECEK YERLER
Mavi Mağara: Meis adasının doğal güzelliklerinden biri olan Mavi Mağara, 25 metre yüksekliği ve 30 metre genişliğiyle keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikasıdır.
St. George (Aya Yorgi): Ada üzerindeki en ünlü yerlerden biridir. St. George, eşsiz doğal manzarası ile bilinir. Gün batımı ve doğumunu izleyebileceğiniz romantik bir mekan sunar.
Meis Adası Sokakları: Daracık sokaklarıyla ünlü olan ada, adeta İtalya'nın atmosferini yansıtır. Tarihi yollar ve güzel evler, fotoğrafçılar için ideal bir konum sunar.
St. John Kalesi: 14. yüzyılda inşa edilen bu kale, geniş sahil kesimine hakimdir. Yunan bayrağının dalgalandığı tepe, adanın panoramik manzarasını sunar.
Lazarakis Restoran: Adanın merkezinde yer alan bu Rum restoranı, denize sıfır konumuyla dikkat çeker. İncelikli yemekleri ve muazzam manzarasıyla unutulmaz bir deneyim sunar.
MEİS ADASI MUTFAĞI
Izgara Ahtapot: Adanın ünlü lezzetlerinden biri olan ızgara ahtapot, deniz ürünleri tutkunları için ideal bir tercihtir.
Kalamar Dolması: Lazarakis Restoran gibi mekanlarda tadabileceğiniz kalamar dolması, adanın deniz ürünleriyle zenginleşen mutfağının bir parçasıdır.
Deniz Mahsullü Risotto: Meis adasının mutfağında deniz mahsulleri her daim öne çıkar. Deniz mahsullü risotto, lezzet arayışında olanları cezbetmektedir.
Kızarmış Kırmızı Karides: Taze ve nefis kırmızı karides, adanın deniz ürünleriyle dolu sofralarının vazgeçilmezidir.
Izgara Kılıç Balığı ve Taze Istakoz Makarnası: Meis Adası'nın zengin deniz mahsulleri arasında, ızgara kılıç balığı ve taze ıstakoz makarnası da özel lezzetler arasında yer alır.