Midilli adası nerede, nasıl gidilir? Midilli adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Midilli Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Midilli Adası nerde? İşte tüm detaylar…

MİDİLLİ ADASI NEREDE?

Midilli Adası, Ege Denizi'nin kuzeydoğusundadır. Yunanistan'da yer alan ada, Türkiye'nin Burhaniye ve Ayvalık ilçelerine olan yakınlığıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Eğriboz ve Girit'ten sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasıdır.

MİDİLLİ ADASINA NASIL GİDİLİR?

Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Ayvalık ve İzmir'in Dikili ilçelerinden, Midilli Adası'na feribotlar hareket etmektedir. Midilli, feribotla ulaşım imkânı bulunması ve ülkemizin sınırlarına çok yakın olması nedeniyle, Türkler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir adadır. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Küçükkuyu kasabasından kalkan feribotlarla Midilli Adası'na ulaşım yaklaşık iki saat sürmektedir. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden kalkan feribotlar, Midilli Adası'na yaklaşık bir buçuk saatte ulaşmaktadır. İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli Adası ise yine feribotla yaklaşık bir buçuk saat sürmektedir.