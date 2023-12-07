Sakız adası nerede, nasıl gidilir? Sakız adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Sakız Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Sakız Adası nerde? İşte tüm detaylar…

SAKIZ ADASI NEREDE?

Sakız Adası, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan bir ada olarak bilinmektedir. Bu adanın her sene milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildiği görülmektedir. Sakız Adası'nın bulunduğu konum Ege Denizi'nde Çeşme'nin tam karşısına denk gelmektedir. Ege Denizi'nde bulunan Sakız Adası, Karaburun Yarımadası'na oldukça yakındır.

Sakız Adası, Türkiye kıyılarına sadece 8 kilometre mesafede yer almaktadır. Adanın doğusunda İzmir, kuzeyinde Midilli ve güneyinde ise Ege Denizi bulunmaktadır. Bulunduğu eşsiz konumdan dolayı adanın büyük bir ilgi gördüğü söylenebilir.

SAKIZ ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Sakız Adası'na gitmek için havayolu veya denizyolu kullanılabilir. Sakız Adası'na Türkiye'den gitmek isteyenler için en kolay yol Çeşme'dir. Çeşmeye ulaşan kişilerin Sakız Adası'na geçmeleri oldukça kolay olmaktadır. Adaya ulaşım için feribot seferleri yapılmaktadır. Bu feribot seferlerine katılarak Sakız Adası'na kısa bir sürede ulaşabilirsiniz.

Sakız Adası'na gitmek için diğer bir yol ise Yunanistan tarafıdır. Atina'dan düzenli olarak adaya seferler düzenlenmektedir. Ayrıca Rodos, Limnos ve Samos gibi Yunan adalarından uçuşlar yapılmaktadır. Bu uçuşlar ile Sakız Adası'na ulaşım sağlanmaktadır.