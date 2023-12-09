Bu yılın en zengin ailesi belli oldu: Zirve Al Nahyan Ailesi’nin

İTALYA'NIN YOLU Çin'in ''Modern İpek Yolu'' yakıştırması yapılan Kuşak ve Yol Girişimi'ne dahil olan tek G7 ülkesi İtalya, projeden ayrılma kararı aldı. İtalya'nın 2019'da girdiği projeden çıkma kararı, Çin yönetimine resmi bir nota ile bildirildi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeden sonra ülkesinin Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılma kararını ''büyük bir hata'' olarak nitelendirmişti.

MOHAMUD KAÇAR Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud 'un kullandığı otomobil, 30 kasım'da Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı verildi. Ancak Mohamud, 2 Aralık'ta yurt dışına kaçtı. Hayatını kaybeden Göçer'in, iki çocuğu vardı.

467 BİN LİRA DEVRETTİ

10 BİLEN çıkmayınca 467 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 261'er, 8 bilenler 686'şar, 7 bilenler 129'ar, 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 16'şar lira alacak.

PNÖMONI KABUSU

Pnömoni virüsü yani zatürre, Çin'deki hastanelerin dolup taşmasına yol açtı. Çoğunlukla çocukları etkileyen hastalık, Hindistan, ABD ve Avrupa ülkelerinde de görülünce 'yeni salgın' endişeleri arttı. Dünya Sağlık Örgütü, zatürre dalgasına neden olacak yeni patojene dair bir kanıt bulunmadığını ancak durumun yakından takip edildiğini açıkladı. Prof. Dr. Tevfik Özlü, ülkemiz için bir telaş ve panik oluşturacak bir riskin şu an için bulunmadığını anlattı.



PES 'DOG'RUSU!

SAKARYA'DA 1 ay önce Ankara'ya taşınan Y. ailesinin oğlu T.Y. (10), önceki sabah Keçiören'e bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalleli tarafından kurtarılan T., ağır yaralandı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yoğun bakıma kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma açıldığını açıkladı.

'PARLA'SIN

İZMİR'DE öğretmen Gülşah Kupan (35) ve binbaşı Ergin Kupan'ın (41) kızları 6.5 aylık Parla'ya 1 ay önce SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Topuktan alınan kanla hastalığının anlaşılmadığını belirten anne Kupan, kızının hastalığının ortaya çıkması için 4 aydır çabaladıklarını ifade ederek, "SMA nedeniyle Covid-19'u da daha ağır seyrediyor. Maliyetin 2 milyon dolar olmasından dolayı çaresiz kaldık. Lütfen yardım edin" dedi.

DEHŞET S'ACAR'

Bursa'da taksi şoförü Halil İbrahim Acar ile aracına binen 3 müşterisi arasında tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Araçtan inen müşterilerden biri sürücü kapısını açarak tekmelerken, biri de Acar'ı boynundan bıçakladı. Şüpheliler kaçtı. Hastaneye kaldırılan Acar, ağır yaralandı. Sürücüyü bıçaklayan kişinin Ç.K. (15) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.



SIDIKA'YA NE OLDU

Konya'da evinde başından vurulmuş halde bulunan Sıdıka Çelik (24), hastanede 7 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınıp, tutuklanan ve bir süre sonda delil yetersizliği sebebiyle tahliye edilen eşi Ümit Çelik kendisinin bir şey yapmadığını iddia etti. Genç kadının ailesi ise kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini iddia ederek dosyayı Müge Anlı'ya taşıdı. Çelik'in başka bir kadınla çekilmiş videoları ise programa damga vurdu.

Tolga YANIK



SAĞA SOLA SALLADIM

İstanbul Kadıköy'de yaşayan Ali Kumsal Şallı, kız arkadaşı ile sokakta yürüdüğü sırada Davut Atakov'la (23) 'laf atma' tartışması yaşadı. Olay büyüyünce bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkunç cinayet ile ilgili soruşturma tamamlandı. Cinayet zanlısı Ali Kumsal Şallı'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Cani Ali Kumsal Şallı'nın ifadesi ise pes dedirtti. Atakov'un elini beline attığını ve silah çıkaracağını sandığını kendisinin de bıçağı korkutmak için sağa sola salladığını söyledi.

KOMEDYA!

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, Dilan Polat'la aynı masaya oturdu. Mal varlıkları donduruldu! ABD'de video çekip gözyaşlarına boğuldu: Kendi belgeselimi yapacağım.

5 SAATTE 25 DAVA

DENİZLİ'DE avukatlık yapan A.T. (35), görev yapmak için gittiği duruşma salonunda gün içerisinde art arda yaklaşık 5 saatte 25 dava için mahkeme duruşmasına katılarak rekor kırdı. Duruşma öncesi birbirinden farklı dosyalar için akşamdan sabaha kadar çalışan avukat T., art arda katıldığı duruşmalar ile herkesi şoka uğrattı. Uykusuz girdiği 25 dava dosyasında nafaka, boşanma, tazminat davası, tapu tescil, mal tasfiyesi, ceza, ziynet, miras ve kamulaştırma davaları gibi duruşmalar vardı.