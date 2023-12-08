Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen kahinden dudak uçuklatacak 2024 kehaneti! Kötü günler bitti şimdi sırada artık...

UKRAYNA-RUSYA ÇATIŞMASI Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başlamasından önce bu çatışmayı tahmin eden Salome, siyasi ve askeri analizlerde yeni bir boyut açtı.

ŞAŞIRTICI 3. DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ Salome, 2024-2026 yılları arasında III. Dünya Savaşı'nın başlayabileceğini ileri sürerek dünya gündemine bomba gibi düştü. Bu savaşın koronavirüs pandemisi ve Ukrayna-Rusya çatışmasıyla ilişkili olabileceğini belirterek, teknolojik gelişmelerin de savaşın bir parçası olacağını öne sürdü.

Salome'nin en çarpıcı tahminlerinden biri de Deccal'in dönüşüyle ilgili. 2024 ile 2026 yılları arasında Deccal'in kendini göstereceğini ve bu dönemin aynı zamanda büyük bir ekonomik sistem değişikliğine sahne olacağını belirtiyor. Salome, özellikle yeni bir para birimiyle ilgili kehanetleriyle finans dünyasında da dikkatleri üzerine çekiyor.

ATHOS SALOME'NİN DİĞER ÖNEMLİ TAHMİNLERİ Salome, spordan siyasete, ekonomiden kültüre pek çok alanda yapmış olduğu tahminlerle adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Dünya Kupası finali gibi büyük spor etkinlikleri üzerine yaptığı doğru tahminler, onun alanındaki yeteneğini gözler önüne seriyor.