PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Facianın sebebi Ekrem! Sultangazi'de arıza yapan İETT otobüsü geri geri kaydı: Tamir etmeye çalışan şoför altında kaldı

İBB'de Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yönetimin iş başına geçmesiyle, toplu taşıma vatandaşlar için çileye dömüştü. Adrese teslim ihalelerin ardından otobüslerin arızalanması, yanması ve kazaya karışması neredeyse sıradan bir olaya dönüştü. Sultangazi'de, arıza yapan İETT otobüsünü kontrol etmek üzere arkada bulunan motoru inceleyen şoför, otobüsün geri geri kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Geri geri kayan otobüs durakta müşteri bekleyen taksilere çarparak durabildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 03:05 Güncelleme 08 Aralık 2023, 03:36
Facianın sebebi Ekrem! Sultangazi’de arıza yapan İETT otobüsü geri geri kaydı: Tamir etmeye çalışan şoför altında kaldı

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor.

İETT otobüsleri arıza ve kazalarla gündemden düşmezken, bunun bir yenisi de Sultangazi'de gerçekleşti.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü son durak olan Mescid-i Selam peronuna park etti.

İddiaya göre, şoför otobüste arıza nedeniyle aracın arka kısmına geçerek motor kapağını açtı. Bu sırada otobüs, geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüsü elleriyle durdurmaya çalışan şoför, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Şoförün üstünden geçen otobüs, durakta park halinde yolcu bekleyen 2 taksiye çarparak durabildi. Çevredeki taksi şoförleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan otobüs şoförüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs ve çarptığı taksiler çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

'İKİ ELİYLE OTOBÜSÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI'
Kazayı gören taksi şoförü Yılmaz Emci, "Ben arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü tam dipte duruyordu. Ben tam arabadan inerken baktım otobüs geriye doğru geliyor. İETT şoförü iki eliyle otobüsü durdurmaya çalışıyordu.

"OTOBÜSÜN LASTİKLERİ KOMPLE ŞOFÖRÜN ÜZERİNDEN GEÇTİ"
Arkadaşları, 'sen ne yapıyorsun' dediği anda otobüs adamı altına aldı. Otobüsün, çok hızlı bir şekilde geri geri geldiğini görünce ben de arabamı kenara doğru kaçırdım. Sonra 3 tane taksiye vurdu bu hale getirdi. Otobüsün lastikleri komple şoförün üzerinden geçti. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü" dedi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Hastaneye kaldırılan İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yine İETT arızası! Unkapanında trafik felç oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP yandaşı Merdan Yanardağ’dan müstakil intikam! Flaş iddia: Kayıp 132 milyon TL Lyon’da!
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak basın toplantısında önemli açıklamalar: Çözülemeyecek hiçbir sorun yok
Katil İsrail ordusundan bir skandal daha! Gazze’de yüzlerce sivil erkeği soyup gözünü bağladılar!
SON DAKİKA