İddiaya göre, şoför otobüste arıza nedeniyle aracın arka kısmına geçerek motor kapağını açtı. Bu sırada otobüs, geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüsü elleriyle durdurmaya çalışan şoför, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Şoförün üstünden geçen otobüs, durakta park halinde yolcu bekleyen 2 taksiye çarparak durabildi. Çevredeki taksi şoförleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan otobüs şoförüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs ve çarptığı taksiler çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

'İKİ ELİYLE OTOBÜSÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI'

Kazayı gören taksi şoförü Yılmaz Emci, "Ben arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü tam dipte duruyordu. Ben tam arabadan inerken baktım otobüs geriye doğru geliyor. İETT şoförü iki eliyle otobüsü durdurmaya çalışıyordu.

"OTOBÜSÜN LASTİKLERİ KOMPLE ŞOFÖRÜN ÜZERİNDEN GEÇTİ"

Arkadaşları, 'sen ne yapıyorsun' dediği anda otobüs adamı altına aldı. Otobüsün, çok hızlı bir şekilde geri geri geldiğini görünce ben de arabamı kenara doğru kaçırdım. Sonra 3 tane taksiye vurdu bu hale getirdi. Otobüsün lastikleri komple şoförün üzerinden geçti. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü" dedi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN