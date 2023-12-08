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Türklerin Avrupa'nın göbeğinde kazandığı muhteşem zafer! 'Kafir kaçtı Nemçelü sındı' nidalarıyla düşmanı tarihe gömdüler

Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık tarihinde düşmanlarına karşı pek çok kez büyük zaferler elde etti. En önemli zaferlerden birisi de 1596 yılında gerçekleşen Haçova Meydan Muharebesi. Savaşın başlangıcında Osmanlı ordusu zorlu bir mücadele veriyordu, ancak beklenmedik bir gelişme ordunun kaderini tamamen değiştirdi. Haçova Meydan Muharebesi Osmanlı'nın tarihindeki en büyük zaferlerden biri olarak tarihe adını altın harflerle kazıdı.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 11:41 Güncelleme 08 Aralık 2023, 12:03
Türklerin Avrupa’nın göbeğinde kazandığı muhteşem zafer! ’Kafir kaçtı Nemçelü sındı’ nidalarıyla düşmanı tarihe gömdüler

Haçova Meydan Muharebesi aynı zamanda "Kepçe Kazan Savaşı" olarak da biliniyor. 24 Ekim 1596'da gerçekleşen bu muharebe Osmanlı ve Avusturya Arşidüklüğü'nü Haçova mevkiinde karşı karşıya getirdi. İlk başlarda savaş Osmanlı lehine gitmiyordu, ancak ordunun geri hizmetinde bulunan görevlilerin düşmana ani bir saldırısı savaşın seyrini tamamen değiştirdi ve Osmanlı ordusu düşmanı darmadağın etti.

KADERİ DEĞİŞTİREN İKİ OLAY ⚔️

Muharebenin kaderini değiştiren iki önemli olay yaşandı. İlk olarak III. Mehmed'in atına binmiş ve geri çekilmek üzereyken hocası Hoca Sadeddin Efendi'nin liderliğindeki gaziler ve Kırım atlılarıyla düşmana karşı cesur bir taarruza geçmesi, savaşın seyrini tamamen değiştirdi.

İkinci olarak Avusturya ordusunun askerleri, Osmanlı ordusunun merkezine kadar gelerek yağmaya başladı. Bu durum, ordunun geri hizmetlileri olan oduncular, çadırcılar, uşaklar, deveciler ve aşçıların silahlanarak düşmana karşı saldırmasına neden oldu.

OSMANLI'NIN ZAFERİ VE HAÇLI ORDUSUNUN BOZGUNU

Haçlı ordusunun yağmaya katılmasıyla düzeni bozulan düşman, ani bir saldırı sonucunda panik yaşadı. Akıncılar ve yeniçerilerin tekrar toparlanarak Haçlı ordusuna karşı saldırmasıyla denge bozuldu.

Bu noktada savaşın kazanılmasında geri hizmetlilerin büyük katkısı oldu ve bu olay literatürde "Kepçe Kazan Savaşı" olarak anıldı. Osmanlı akıncılarının hızlı manevraları sayesinde düşman, ateş menzili avantajını kaybetti ve yağmaya girişmiş askerlerini kontrol altına alamadı.

⚔️"KAFİR KAÇTI, NEMÇU SINDI"⚔️

Avusturya ordusu geri çekilmeye başladı. "Kafir kaçtı, Nemçelü sındı!" nidalarıyla zafer kazanıldı ve Osmanlı Ordusu, Avusturya ordusunu bataklığa saplanarak büyük bir bozguna uğrattı.

Geri hizmetlilerin cesareti ve Osmanlı ordusunun stratejik manevraları, bu savaşın kaderini belirledi. Tarihe "Kepçe Kazan Savaşı" olarak geçen bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü askeri tarihinde önemli bir sayfa açmıştır.

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