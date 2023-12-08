Türklerin Avrupa’nın göbeğinde kazandığı muhteşem zafer! ’Kafir kaçtı Nemçelü sındı’ nidalarıyla düşmanı tarihe gömdüler

Haçova Meydan Muharebesi aynı zamanda "Kepçe Kazan Savaşı" olarak da biliniyor. 24 Ekim 1596'da gerçekleşen bu muharebe Osmanlı ve Avusturya Arşidüklüğü'nü Haçova mevkiinde karşı karşıya getirdi. İlk başlarda savaş Osmanlı lehine gitmiyordu, ancak ordunun geri hizmetinde bulunan görevlilerin düşmana ani bir saldırısı savaşın seyrini tamamen değiştirdi ve Osmanlı ordusu düşmanı darmadağın etti.

KADERİ DEĞİŞTİREN İKİ OLAY ⚔️ Muharebenin kaderini değiştiren iki önemli olay yaşandı. İlk olarak III. Mehmed'in atına binmiş ve geri çekilmek üzereyken hocası Hoca Sadeddin Efendi'nin liderliğindeki gaziler ve Kırım atlılarıyla düşmana karşı cesur bir taarruza geçmesi, savaşın seyrini tamamen değiştirdi.