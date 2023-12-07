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Kalimnos ( Kilimli, Kelemez) Adası nerede, nasıl gidilir? Kalimnos Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis müjdeli bir haberle Türk vatandaşlarını sevindirdi. Yunan lider, Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirileceğini duyurarak adalara yapılacak seyahatleri kolaylaştıracak önemli bir adım attı. Bu nedenle vizesiz gidilecek adalar arasında en sık aratılanlar arasında Kalimnos Adası yer alıyor. Peki, Kalimnos Adası nerede, nasıl gidilir? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 17:52 Güncelleme 07 Aralık 2023, 17:52
Kalimnos Kilimli, Kelemez Adası nerede, nasıl gidilir? Kalimnos Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Kalimnos Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Kalimnos Adası nerde? İşte tüm detaylar…

KALİMNOS NEREDE?

Kalimnos Yunanistan'dadır. Kalimnos adası olarak bilinen yer Yunanistan'da bir ada olarak bilinmektedir. Kelemez, Kilimli veya Kalimnos, Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir adadır.

TARİHİ MEKANLARI

Kilimli'nin tarihi kalesi, 15. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edilmiştir. Kale, adanın en yüksek noktasında yer almaktadır ve adanın panoramik manzarasını sunmakta. Kilimli'de ayrıca Bizans döneminden kalma birçok kilise bulunuyor. Bu kiliseler, adanın zengin tarihi ve kültürünü yansıtmakta. Ayrıca, Ege Denizi'nin önemli bir turizm merkezi olan ada, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor.


KİLİMLİ'YE NASIL GİDİLİR?

Direk uçak ve feribot seferi bulunmuyor. İstanbul'dan Atina ve Selanik, Bodrum'dan Rodos ve Kos aktarması ile adaya ulaşmak mümkün. Kos'tan adaya ulaşmak ise feribotla 30-45 dakika sürüyor. Kos Kalimnos feribot bileti satınalarak adaya keyfili bir feribot yolculuğu ile ulaşabilirsiniz.

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