Kalimnos ( Kilimli, Kelemez) Adası nerede, nasıl gidilir? Kalimnos Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Kalimnos Yunanistan'dadır. Kalimnos adası olarak bilinen yer Yunanistan'da bir ada olarak bilinmektedir. Kelemez, Kilimli veya Kalimnos, Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir adadır.

TARİHİ MEKANLARI

Kilimli'nin tarihi kalesi, 15. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edilmiştir. Kale, adanın en yüksek noktasında yer almaktadır ve adanın panoramik manzarasını sunmakta. Kilimli'de ayrıca Bizans döneminden kalma birçok kilise bulunuyor. Bu kiliseler, adanın zengin tarihi ve kültürünü yansıtmakta. Ayrıca, Ege Denizi'nin önemli bir turizm merkezi olan ada, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor.



KİLİMLİ'YE NASIL GİDİLİR?

Direk uçak ve feribot seferi bulunmuyor. İstanbul'dan Atina ve Selanik, Bodrum'dan Rodos ve Kos aktarması ile adaya ulaşmak mümkün. Kos'tan adaya ulaşmak ise feribotla 30-45 dakika sürüyor. Kos Kalimnos feribot bileti satınalarak adaya keyfili bir feribot yolculuğu ile ulaşabilirsiniz.