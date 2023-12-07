Sisam adası nerede, nasıl gidilir? Sisam adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Sisam Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Sisam Adası nerde? İşte tüm detaylar…

SİSAM ADASI NEREDE?

Ege Denizi üzerinde bulunan Sisam (Samos), Güneydoğu Avrupa ülkesi olan Yunanistan'ın önemli bir adasıdır. Ege Denizi'nin doğusunda yer alan, Kuşadası sınırları içinde yer alan Büyük Menderes Deltası Milli Parkının 1,4 km kadar açığında bulunur. Sisam (Samos) Adası, aynı zamanda Türkiye kıyılarına en yakın konumda yer alan Yunan adası olarak da bilinir.

SİSAM ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Sisam (Samos) Adasına uçak ile ulaşım, Samos'tan Türkiye'ye direkt uçuş bulunmuyor.

Samos Havalimanı, Samos (Vathi) şehir merkezinin 16 kilometre kadar güneyinde yer alıyor. Sisam Havalimanından şehir merkezine ulaşım için Sisam Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için tercih edebileceğiniz araç kiralama, taksiler ve özel transfer hizmetleri bulunuyor. Havalimanı ile ada merkezi arasında ise kullanabileceğiniz toplu taşıma bulunmuyor.

Sisam (Samos) Adasına Kuşadası'ndan feribotla ulaşabilmek için ilk olarak Kuşadası'na gelmeniz gerekiyor. İzmir 101 kilometre, Bodrum, Selçuk ve Çeşme'ye 21 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Sisam (Samos) Adasına Seferihisar'dan feribotla ulaşmak için İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı olan Sığacık ilçesinde yer alan Teos Marina'dan da Sisam'a direkt feribot bağlantıları bulunuyor.