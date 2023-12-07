Sisam adası nerede, nasıl gidilir? Sisam adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Sisam Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Sisam Adası nerde? İşte tüm detaylar…
Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Sisam Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Sisam Adası nerde? İşte tüm detaylar…
SİSAM ADASI NEREDE?
Ege Denizi üzerinde bulunan Sisam (Samos), Güneydoğu Avrupa ülkesi olan Yunanistan'ın önemli bir adasıdır. Ege Denizi'nin doğusunda yer alan, Kuşadası sınırları içinde yer alan Büyük Menderes Deltası Milli Parkının 1,4 km kadar açığında bulunur. Sisam (Samos) Adası, aynı zamanda Türkiye kıyılarına en yakın konumda yer alan Yunan adası olarak da bilinir.
SİSAM ADASI'NA NASIL GİDİLİR?
Sisam (Samos) Adasına uçak ile ulaşım, Samos'tan Türkiye'ye direkt uçuş bulunmuyor.
Samos Havalimanı, Samos (Vathi) şehir merkezinin 16 kilometre kadar güneyinde yer alıyor. Sisam Havalimanından şehir merkezine ulaşım için Sisam Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için tercih edebileceğiniz araç kiralama, taksiler ve özel transfer hizmetleri bulunuyor. Havalimanı ile ada merkezi arasında ise kullanabileceğiniz toplu taşıma bulunmuyor.
Sisam (Samos) Adasına Kuşadası'ndan feribotla ulaşabilmek için ilk olarak Kuşadası'na gelmeniz gerekiyor. İzmir 101 kilometre, Bodrum, Selçuk ve Çeşme'ye 21 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Sisam (Samos) Adasına Seferihisar'dan feribotla ulaşmak için İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı olan Sığacık ilçesinde yer alan Teos Marina'dan da Sisam'a direkt feribot bağlantıları bulunuyor.
SİSAM ADASI GEZİLECEK YERLER
Pisagor ve Aristarcus'un doğum yeri olan Sisam'da görülmesi gereken yerler arasında M.Ö.6. Yüzyıldan kalma bir antik şehir ve Hera Tapınağı şehre su taşımak için inşa edilmiş olan bir tünel, herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, Yenikarlovası şehri, Samos Arkeoloji Müzesi ve dağda bulunan küçük bir köy olan Manolates, bulunuyor.
Güneybatıda bulunan Kokkari, Lemonakia, Tsamadou plajları ve Pythagorio kasabası gezilmesi ve görülmesi gereken yerler arasında yer alır. Samos bir ada olmasına rağmen içinde pek çok müze bulunuyor. Adaya gitmeden önce bu müzeleri not almanız gerekebilir. Ama Samos'un nefis plajlarında ve köylerinde çok uzun vakitler harcayabilirsiniz. Samos Şarap Müzesi'ne de gidebilir ve güzel şarapların tadına da bakabilirsiniz.
SAMOS ADASI'NDA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
Samos Arkeoloji Müzesi
Eupalinos Tüneli
Eski Vathi sokakları
Pythagorion Kasabası
Manolates Köyü
Megali Panagia Manastırı
Pythagorion Kasabası
Potami Şelalesi
Hera Tapınağı
Pisagor Heykeli