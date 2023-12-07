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Sisam adası nerede, nasıl gidilir? Sisam adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis müjdeli bir haberle Türk vatandaşlarını sevindirdi. Yunan lider, Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirileceğini duyurarak adalara yapılacak seyahatleri kolaylaştıracak önemli bir adım attı. Bu nedenle vizesiz gidilecek adalar arasında en sık aratılanlar arasında Sisam Adası yer alıyor. Peki, Sisam Adası nerede, nasıl gidilir? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 17:43 Güncelleme 07 Aralık 2023, 17:43
Sisam adası nerede, nasıl gidilir? Sisam adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirilmesiyle birlikte Sisam Adası hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Sisam Adası nerde? İşte tüm detaylar…

SİSAM ADASI NEREDE?

Ege Denizi üzerinde bulunan Sisam (Samos), Güneydoğu Avrupa ülkesi olan Yunanistan'ın önemli bir adasıdır. Ege Denizi'nin doğusunda yer alan, Kuşadası sınırları içinde yer alan Büyük Menderes Deltası Milli Parkının 1,4 km kadar açığında bulunur. Sisam (Samos) Adası, aynı zamanda Türkiye kıyılarına en yakın konumda yer alan Yunan adası olarak da bilinir.

SİSAM ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Sisam (Samos) Adasına uçak ile ulaşım, Samos'tan Türkiye'ye direkt uçuş bulunmuyor.

Samos Havalimanı, Samos (Vathi) şehir merkezinin 16 kilometre kadar güneyinde yer alıyor. Sisam Havalimanından şehir merkezine ulaşım için Sisam Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için tercih edebileceğiniz araç kiralama, taksiler ve özel transfer hizmetleri bulunuyor. Havalimanı ile ada merkezi arasında ise kullanabileceğiniz toplu taşıma bulunmuyor.

Sisam (Samos) Adasına Kuşadası'ndan feribotla ulaşabilmek için ilk olarak Kuşadası'na gelmeniz gerekiyor. İzmir 101 kilometre, Bodrum, Selçuk ve Çeşme'ye 21 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Sisam (Samos) Adasına Seferihisar'dan feribotla ulaşmak için İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı olan Sığacık ilçesinde yer alan Teos Marina'dan da Sisam'a direkt feribot bağlantıları bulunuyor.

SİSAM ADASI GEZİLECEK YERLER

Pisagor ve Aristarcus'un doğum yeri olan Sisam'da görülmesi gereken yerler arasında M.Ö.6. Yüzyıldan kalma bir antik şehir ve Hera Tapınağı şehre su taşımak için inşa edilmiş olan bir tünel, herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, Yenikarlovası şehri, Samos Arkeoloji Müzesi ve dağda bulunan küçük bir köy olan Manolates, bulunuyor.

Güneybatıda bulunan Kokkari, Lemonakia, Tsamadou plajları ve Pythagorio kasabası gezilmesi ve görülmesi gereken yerler arasında yer alır. Samos bir ada olmasına rağmen içinde pek çok müze bulunuyor. Adaya gitmeden önce bu müzeleri not almanız gerekebilir. Ama Samos'un nefis plajlarında ve köylerinde çok uzun vakitler harcayabilirsiniz. Samos Şarap Müzesi'ne de gidebilir ve güzel şarapların tadına da bakabilirsiniz.

SAMOS ADASI'NDA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Samos Arkeoloji Müzesi

Eupalinos Tüneli

Eski Vathi sokakları

Pythagorion Kasabası

Manolates Köyü

Megali Panagia Manastırı

Pythagorion Kasabası

Potami Şelalesi

Hera Tapınağı

Pisagor Heykeli

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