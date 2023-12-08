Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud için yakalama kararı!

Fatih 'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOHAMUD KUSURLU BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koyarak kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti.

Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.



Fotoğrafta: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud

24 SAAT İÇİNDE SAVCILIKTA HAZIR EDİLMESİ TALEBİ

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, "5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi" yer aldı.