Selçuklu Belediyesi’nin projeleri büyük övgü aldı! Başkan Ahmet Pekyatırmacı "en temelden eğitim veriyoruz" dedi: Trafik Eğitim Parkı, Selçuklu 2.el pazarı...

ÇOK ÖNEMLİ PROJE

Başkan Pekyatırmacı şöyle konuştu: Günümüz dünyasının getirilerinden olan trafik yoğunluğu bazı olumsuzluklara neden olabiliyor ve bunun temelinde saygı ve empati yoksunluğu yatıyor. Bizler burada geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza en temelden trafik bilinci ve trafikte saygıyı öğretiyoruz.

Böylelikle gelecekte trafikte yaşanacak sorunları da en aza indirmeyi hedefliyoruz. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde çocuklarda trafik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için eğitim veriliyor."

SİLLE HACI ALİ AĞA HAMAMI RESTORE EDİLİYOR

Selçuklu Belediyesi tarafından Sille'de gerçekleştirilen çalışmalar ile tarihi varlıklar aslına uygun olarak yeniden canlandırılıyor. Bu çerçevede yaklaşık 1,5 asırlık Sille Hacı Ali Ağa Hamamı restore ediliyor.

Selçuklu Belediyesi, zengin kültürel mirasa sahip Sille'de dini mekanlar başta olmak üzere hamamlar, çeşmeler ve çeşitli tarihi yapılar üzerinde restorasyon çalışmaları yapıyor. Hacı Ali Ağa Hamamı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Pekyatırmacı, "Sille'yi ülkemizin turizmine kazandırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede tarihi ve kültürel geçmişe sahip Sille'de bugüne kadar birçok restorasyon, sokak sağlıklaştırması ve ıslah çalışmaları yaptık. Türkiye'de Sümela Manastırı'ndan sonra yapılan en kapsamlı çalışma olan Sille kaya ıslahını tamamladık" dedi.