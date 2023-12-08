Selçuklu Belediyesi’nin projeleri büyük övgü aldı! Başkan Ahmet Pekyatırmacı "en temelden eğitim veriyoruz" dedi: Trafik Eğitim Parkı, Selçuklu 2.el pazarı...

Selçuklu Belediyesi'nin örnek okul dışı öğrenme ortamlarından bir tanesi olan ve yeni neslin trafikte daha bilinçli bir şekilde yetişmesine olanak veren Selçuklu Trafik Eğitim Parkı ilköğretim seviyesindeki öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.
Selçuklu Belediyesi'nin örnek okul dışı öğrenme ortamlarından bir tanesi olan ve yeni neslin trafikte daha bilinçli bir şekilde yetişmesine olanak veren Selçuklu Trafik Eğitim Parkı ilköğretim seviyesindeki öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.
Okul dışı öğrenme ortamlarında önemli projeleri hayata geçiren Selçuklu Belediyesi, 2018 yılında eğitimlerine başlayan ve ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşta trafik bilincini aşılayan Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimlere devam ediyor.
Açıldığı günden bu yana yoğun bir şekilde hizmet veren Selçuklu Trafik Eğitim Parkı'nda 58 kişilik Simülasyon Merkezi'nde ilköğretim çağındaki çocuklara teknik ve bilimsel olarak bilgiler öğretildikten sonra mekânsal olarak hazırlanan alanda birer sürücü adayıymış gibi kendilerine uygun araçlar kullandırılarak trafiği bizzat yerinde öğrenmeleri sağlanıyor.
ÇOK ÖNEMLİ PROJE
Başkan Pekyatırmacı şöyle konuştu: Günümüz dünyasının getirilerinden olan trafik yoğunluğu bazı olumsuzluklara neden olabiliyor ve bunun temelinde saygı ve empati yoksunluğu yatıyor. Bizler burada geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza en temelden trafik bilinci ve trafikte saygıyı öğretiyoruz.
Böylelikle gelecekte trafikte yaşanacak sorunları da en aza indirmeyi hedefliyoruz. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde çocuklarda trafik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için eğitim veriliyor."
SİLLE HACI ALİ AĞA HAMAMI RESTORE EDİLİYOR
Selçuklu Belediyesi tarafından Sille'de gerçekleştirilen çalışmalar ile tarihi varlıklar aslına uygun olarak yeniden canlandırılıyor. Bu çerçevede yaklaşık 1,5 asırlık Sille Hacı Ali Ağa Hamamı restore ediliyor.
Selçuklu Belediyesi, zengin kültürel mirasa sahip Sille'de dini mekanlar başta olmak üzere hamamlar, çeşmeler ve çeşitli tarihi yapılar üzerinde restorasyon çalışmaları yapıyor. Hacı Ali Ağa Hamamı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Pekyatırmacı, "Sille'yi ülkemizin turizmine kazandırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede tarihi ve kültürel geçmişe sahip Sille'de bugüne kadar birçok restorasyon, sokak sağlıklaştırması ve ıslah çalışmaları yaptık. Türkiye'de Sümela Manastırı'ndan sonra yapılan en kapsamlı çalışma olan Sille kaya ıslahını tamamladık" dedi.
BAŞKAN PEKYATIRMACI SİLLE'YE KAZANDIRILACAK YATIRIMLARI İNCELEDİ
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Sille Mahallesi'nde kazandırılacak olan "Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi" projesini yerinde inceledi. Başkan Pekyatırımacı, "Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, en güzel şekilde geleceğe taşımak için çaba sarf ediyoruz" dedi.
2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projeyle Sille'nin, tarihi dokusuna uygun olarak yeni bir destinasyona kavuşmuş olacağını kaydeden Pekyatırmacı, şu ifadeleri kullandı: İlçemize değer katacak yatırımları bir bir hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Çalışma alanımız içerisinde tarihi ve kültürel değerleriyle Sille önemli yer tutuyor. Sille'de bugüne kadar geniş ve kapsamlı çalışmalar yaptık. Tabii bu çalışmalarımızı Sille'nin tarihi siluetine hiçbir zarar vermeden gerçekleştiriyoruz. Çünkü Sille bizim gözbebeğimiz ve buradaki turizmin gelişmesi noktasında hassasiyetimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu projemiz Konya'mıza, Selçuklu'muza ve Sille'mize çok büyük değer katacak."
SELÇUKLU 2. EL PAZARI AÇILDI
Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Kapalı Pazar alanına kurulan Selçuklu 2. El Pazarı'nın resmi açılışı yapıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sıfır atık kapsamında ikinci el pazarına okulları da dahil eden ilk belediyeyiz" dedi. Sıfır atık çalışmalarıyla takdir toplayan Selçuklu Belediyesi örnek çalışmalarına Yazır Kapalı Pazar alanına kurulan Selçuklu 2. El Pazarı ile bir yenisi daha ekledi.
STANTLARA İLGİ BÜYÜK
Tüketim çılgınlığını aza indirecek ve aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlayacak olan Selçuklu 2. El Pazarı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Selçuklu ikinci el pazarında 191'i şahsi 14'ü okul standı olmak üzere toplam 205 stant bulunuyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu projelerimiz Türkiye genelinde örnek alınan projeler oldu.
Bugün açılışını yapacağımız Selçuklu 2. El Pazarımız ile birlikte bu projelerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız. Hemşerilerimiz her ayın ilk Çarşamba günü saat 09.00-18.00 saatleri arasında buraya, Yazır Kapalı Pazar Yerimize gelerek açtıkları stantlarda kullanmadıkları mutfak eşyalarını, elektronik ev eşyalarını, kıyafetleri, kitapları, oyuncakları ve bunlar gibi eşyaları uygun fiyatlarla satışa sunacaklar. Tabi konsept gereği sıfır eşyaların satışı burada olmayacak. Bizim bu projede amacımız evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılması" dedi.