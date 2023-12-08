Ünlü oyuncu Metin Akpınar’a bir şok daha! Evlilik dışı bir ilişkiden doğan Duygu Nebioğlu baba-kız ilişkisini anlattı: Sanatçı ve hayranı gibiydik

Duygu Nebioğlu, yaşadıklarının çok ağır psikolojik etkiler bıraktığını söyledi. Babasının yıllarca kendisini ve kardeşiniyok saymasını asla kabul etmeyeceğini belirten Nebioğlu, "Artık önemi de yok. Yapılması gereken şey yapılmadı ama ben babamla bir araya geldiğim zaman bana olan sevgisini hissettim. Zaten o yüzden senelerdir basına sızmadı.