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Diz ağrısını yok ediyor! Atalarımızın yüzyıllardır yediği besin: Canan Karatay'ın söylemekten dilinde tüy bitti!

Diz ağrıları, günümüzde birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır. Bu ağrıların nedenleri arasında yaşlanma, travma, kilo artışı, spor yaralanmaları ve hatta bazı tümörler bulunabilir. Ancak, doğal ve etkili bir yöntemle bu ağrıları hafifletmek mümkün. Yüzyıllardır atalarımızın kullandığı ve ünlü beslenme uzmanı Canan Karatay'ın da sıklıkla önerdiği bu besin, mucizevi etkilere sahiptir. İşte, diz ağrılarına karşı kullanabileceğiniz bu şifalı besin ve onun sağlık üzerindeki etkileri...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 08:53 Güncelleme 07 Aralık 2023, 08:53
Diz ağrısını yok ediyor! Atalarımızın yüzyıllardır yediği besin: Canan Karatay’ın söylemekten dilinde tüy bitti!

Uzmanlar, hayvansal yağlar arasında en sağlıklı olanlardan birinin diz ağrılarına karşı etkili bir çözüm sağlayabileceğini belirtiyor. Bu yağ, genellikle zararlı olarak düşünülen yağlar arasında öne çıkarak doğal bir ağrı kesici olarak kabul ediliyor.

HER DERDE ÇARE OLAN O BESİN!

Profesör Doktor Canan Karatay'ın önerisiyle dikkat çeken kuyruk yağı, pek bilinmeyen ancak sağlık açısından birçok fayda sunan bir yağ türüdür.

"KUYRUK YAĞI YERSENİZ ÖMRÜNÜZ UZUN OLUR"

Canan Karatay geçmişte verdiği bir röportajda şu açıklamalarda bulundu;

"Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek."

"90-95 YAŞINA KADAR YAŞARLAR"

"Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar."

DİZ AĞRILARINI GEÇİRİYOR

Kuyruk yağının dizlere masaj yoluyla uygulanması, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde diz ağrılarını azaltabilir. Ayrıca esnekliği arttırarak hareket kabiliyetini artırabilir.

KUYRUK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kuyruk yağını kullanıma hazırlamak için, küçük parçalara kesilip orta ateşte eritilir. Eritilen yağ, süzgeç yardımıyla temizlenerek cam kavanozlara doldurulabilir ve oda sıcaklığında saklanabilir.

BEL AĞRILARINA İYİ GELİR Mİ?

Kuyruk yağı, hafifçe ısıtılarak bel bölgesine uygulandığında bel ağrılarına karşı etkili olabilir.

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