Diz ağrısını yok ediyor! Atalarımızın yüzyıllardır yediği besin: Canan Karatay’ın söylemekten dilinde tüy bitti!

Uzmanlar, hayvansal yağlar arasında en sağlıklı olanlardan birinin diz ağrılarına karşı etkili bir çözüm sağlayabileceğini belirtiyor. Bu yağ, genellikle zararlı olarak düşünülen yağlar arasında öne çıkarak doğal bir ağrı kesici olarak kabul ediliyor.
HER DERDE ÇARE OLAN O BESİN!
Profesör Doktor Canan Karatay'ın önerisiyle dikkat çeken kuyruk yağı, pek bilinmeyen ancak sağlık açısından birçok fayda sunan bir yağ türüdür.
"KUYRUK YAĞI YERSENİZ ÖMRÜNÜZ UZUN OLUR"
Canan Karatay geçmişte verdiği bir röportajda şu açıklamalarda bulundu;
"Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek."