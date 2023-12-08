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Otomobil lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada

Tokat'ta bir tamirhanede hava basılan lastik bomba gibi patladı. Lastikten fırlayan parçaların koluna isabet etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 09:30 Güncelleme 08 Aralık 2023, 09:51
Otomobil lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kendisine ait iş yerinde çalışan Eren Y'nin hava bastığı otomobil lastiği patladı.

Lastikten fırlayan parçaların koluna isabet etmesi sonucu yaralanan Eren Y, esnaf arkadaşları tarafından özel araçla Reşadiye Devlet Hastanesine götürüldü.

LASTİĞİN PATLADIĞI AN KAMERAYA YANSIDI
Ameliyat edilen Eren Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lastiğin patlaması, bu sırada iş yerinde bulunan 2 kişinin yaşadığı korku ve Eren Y'nin yaralanması, iş yerindeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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