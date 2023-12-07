Rodos Adası nerede, nasıl gidilir? Rodos Adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

RODOS ADASI NEREDE?

Rodos Adası, Yunanistan'ın güneydoğusunda yer alır ve Ege Denizi'nin bir parçasıdır. Türkiye'nin güneybatısında bulunan Marmaris kıyılarına oldukça yakın konumda yer alır.

RODOS ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve dünyanın birçok noktasından direkt uçuşlar düzenlenmektedir. Ayrıca, Marmaris, Fethiye ve Bodrum gibi Türkiye sahil şehirlerinden feribot seferleri ile de adaya geçiş yapabilirsiniz.

RODOS'UN TARİHİ

Rodos Adası, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Antik Yunan döneminde Dorlar tarafından kurulmuş olan Rodos, Helenistik dönemde önemli bir liman kenti olmuştur. Daha sonra Roma ve Bizans İmparatorlukları'nın hakimiyetine giren ada, 14. yüzyılda Hospitalier Şövalyeleri'nin eline geçmiştir. Bu dönemde adada birçok şato, kale ve tarihi yapı inşa edilmiştir. 1522 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen ada, 1912 yılında İtalyanlar tarafından ele geçirilmiş ve 1947 yılında Yunanistan'a katılmıştır.