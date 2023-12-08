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İstanbullunun bitmeyen ulaşım çilesi! Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza | Vatandaşlar isyan etti: 3 günde bir tramvay bozuluyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da ulaşımda yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Her gün bir İETT arızası ile gündeme gelen İstanbul'da bu kez Tramvay'da arıza yaşandı. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Duruma isyan eden vatandaşlardan Mehmet Aydoğan, "Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor." dedi.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 22:03 Güncelleme 08 Aralık 2023, 22:34
İstanbullunun bitmeyen ulaşım çilesi! Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda arıza | Vatandaşlar isyan etti: 3 günde bir tramvay bozuluyor

"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliğine bir yenisini daha ekledi.

İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu.

Son dönemde kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İBB ait bir İETT otobüslarinin bu seferde Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi.

🚍İstanbullunun bitmeyen ulaşım çilesi!

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Ayvansaray-Silahtarağa İstasyonları arasında seferler yapılamadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı arasında yapılmaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle, Ayvansaray-Silahtarağa Mahallesi İstasyonları arasında seferler ücretsiz olarak İETT otobüsleriyle yapılıyor.

"3 GÜNDE 1 TRAMVAY BOZULUYOR"

Otobüs bekleyen vatandaşlardan Mehmet Aydoğan, "Görüyorsun halimizi. Buz gibi hava, soğuk. İnsanlar burada perişan. Yağmurun altındayız. Üç günde bir tramvay bozuluyor. Eve gideceğiz ancak saat 23.00'de yetişiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor. Tamam araba geldi ücretsiz ama üç-beş tane gönder de millet perişan olmasın. Binip gidelim evimize. Çocuğumuz evde bekliyor. Soğuğun altında beklemek zorunda mıyız? Çalışıyoruz akşama kadar. Mücadele veriyoruz ekmek parası için" dedi.

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