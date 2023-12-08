Sultanbeyli’de bariyerleri aşan otomobil yön tabelasına çarparak durabildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Mutlu'yu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Mutlu, Marmara Eğitim Ve Araştırma hastanesine kaldırdı.