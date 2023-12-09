Zürafaların olduğu görseldeki farklı hayvanı sadece yüksek IQ’su olanlar 12 saniyede buluyor

İşte zeka bulmacasının doğru yanıtı:

Eğer farklı zürafayı hızla bulmayı başardıysanız tebrikler! Bu, yüksek bir bilişsel yeteneğe ve görsel zekaya işaret edebilir. Ancak, bulmakta zorlananlar için unutmayın ki zeka pek çok farklı şekilde ifade edilebilir ve bu test sadece bir gösterge niteliğindedir.