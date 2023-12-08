Aralık sonunda infilak edecek! Tehlike anons edildi! Ankara, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya...

KAR GELİYOR

Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen "Anadolu'ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu'da etkili olacak" diye konuştu. Son 15 günde İstanbul'da yağışların etkili olduğunu vurgulayan Şen "Anadolu ise çok yağış almadı, kar da çok etkili olmadı. Kar yağmazsa tarım göletleri için sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.