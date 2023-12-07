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Sürücüler dikkat | İstanbul'da trafik yoğunluğu %87'ye ulaştı: O yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükselirken, toplu taşımada da yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 18:07 Güncelleme 07 Aralık 2023, 18:26
Sürücüler dikkat | İstanbul’da trafik yoğunluğu %87’ye ulaştı: O yollar trafiğe kapatıldı

Yağışlı havanın etkisiyle İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'ye göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar çıktı.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

İşten çıkan çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor.

KÖPRÜLERDE VE BAĞLANTI YOLLARINDA YOĞUNLUK
D100 Topkapı-Cevizlibağ Yönü, sağ şerit araç arızası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunlaşıyor.

D100 Silivri-Selimpaşa Yönü, sol şerit Karayolları Bölge Müdürlüğü Çalışma nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı.

D100 Avcılar- Parseller Yönü, sağ şerit trafik kazası /hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapatıldı. Ekip sevk edildi.

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