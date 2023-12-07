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Tepki çeken görüntüler: Köpekleri öldüresiye dövüştürdüler

Son dakika haberleri... Çankırı'da köpekleri öldüresiye dövüştürüp çevresinde izleyen şahıslar, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Köpekler kanlar içinde kalırken skandal tepki çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 11:04 Güncelleme 07 Aralık 2023, 11:11
Tepki çeken görüntüler: Köpekleri öldüresiye dövüştürdüler

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tepki çeken bir olay yalandı.

Bir grup, köpeklerini öldüresiye dövüştürüp çevresini sararak izledi.

KÖPEKLERİ TAHRİK EDİP BİRBİRLERİNE SALDIRTTILAR
Köpeklere, "haydi oğlum saldır" diye bağıran şahıslar, kanlar içerisinde kalan köpekleri tahrik etmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
O anlar da şahıslar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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