Tepki çeken görüntüler: Köpekleri öldüresiye dövüştürdüler

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tepki çeken bir olay yalandı.
Bir grup, köpeklerini öldüresiye dövüştürüp çevresini sararak izledi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tepki çeken bir olay yalandı.
Bir grup, köpeklerini öldüresiye dövüştürüp çevresini sararak izledi.
KÖPEKLERİ TAHRİK EDİP BİRBİRLERİNE SALDIRTTILAR
Köpeklere, "haydi oğlum saldır" diye bağıran şahıslar, kanlar içerisinde kalan köpekleri tahrik etmeye çalıştı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
O anlar da şahıslar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.