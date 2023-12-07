Arıların arasındaki papatyaları ancak IQ’su 120 üstü olanlar şak diye buluyor

Zeka testleri bilişsel kapasitemizi artırmada ve stres seviyemizi azaltmada önemli bir rol oynuyor. Son zamanlarda ise popülerlik kazanan optik illüzyon testleri, görsel zekamızı eğlenceli bir şekilde sınama imkanı sunuyor. Bugünkü optik illüzyon testimizde, arılar arasına gizlenmiş papatyaları bulma yeteneğinizi ölçeceğiz.
10 SANİYE İÇİNDE PAPATYALARI BULUN!
Testimizdeki zorlu görev için sadece 10 saniyeniz var. Arıların arasına gizlenmiş üç adet papatyayı bulmaya hazır mısınız?
Dikkatlice bakın ve zekanızı konuşturun. Eğer bulduysanız doğru cevabı aşağıda görebilirsiniz. Bulamadıysanız, endişelenmeyin, bir sonraki soruda şansınızı deneyin veya ipucu isteyin.