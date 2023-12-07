Limni adası nerede, nasıl gidilir? Limni adası gezilecek yerler, konaklama, tarihi, haritası ve feribot seferleri

LİMNİ ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Midilli, Sisam, Sakız ve Kavala'dan her gün deniz otobüsü seferleri ile adaya ulaşılmaktadır. Ayrıca belirli birkaç gün ve saatte Dedeağaç, Selanik, Pire ve Rifina'dan da feribot seferleri yapılmaktadır. Limna Adası'na havayolu ile ulaşmak da mümkündür. Bunun için Atina ya da Selanik'ten ve Avrupa'dan da doğrudan charter uçuşları vardır. Son zamanlarda popülerliği artan adaya Çanakkale üzerinden de seferler başlatılmıştır.

LİMNİ ADASI GEZİLECEK YERLER

Midilli ve Limni Adalarının meşhur safari turlarına çıkabilirsiniz. Bu turlarda pek çok köy ve gizli yollar keşfedilmektedir. Eftalou Plajı yakınlarında yer alan termal tesisler üzerinizdeki tüm yorgunluğunuzun atılmasını sağlayacaktır. Ada, koruma altına alınan kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Eğer doğru zamanda giderseniz, hiç görmediğiniz kuş türlerini keşfedebilirsiniz. Limni Adası'na yakın olan Midilli Adası'na giderek oradaki Doğa Tarihi Müzesi'ni gezebilirsiniz. Ayrıca volkanik bir bölge olan ve binlerce yıl önce taşlaşmış ağaçları görmek için Sigri'ye mutlaka uğramalısınız. Limni Adası kumsalları birer efsanedir. Burada dalış, rüzgar sörfü, yelkenli ve uçurtma sörfü yapabilirsiniz. Ada bir bakıma sakin ve romantik bir tatil yapmak için uygundur. En önemli yapılarından biri Mirina Kalesi ve sokak aralarından tepesine çıkılabilmektedir.