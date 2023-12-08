Ankara'da köpek saldırısında ağır yaralanan çocuğun babası Halil Yılmaz isyan etti: "Isırmamışlar resmen yemişler!"

BABA YILMAZ'IN ARKADAŞI DA SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Halil Yılmaz'ın arkadaşı Fatih Altun da kendisinin de daha önce köpek saldırısına uğradığını söyledi.

Bu duruma çözüm bulunması gerektiğini belirten Altun, "Sürekli bu köpek sıkıntısı var. İşe giderken bana bile saldırdılar. Ben büyük olduğum için kendimi korudum. Çocuk kendini ne kadar koruyabilir? Yetkililere sesleniyoruz. Bu köpeklere bir çözüm bulunması gerekiyor." diye konuştu.