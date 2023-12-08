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Ankara'da köpek saldırısında ağır yaralanan çocuğun babası Halil Yılmaz isyan etti: "Isırmamışlar resmen yemişler!"

Sonn dakika haberi! Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istedi. Yılmaz, "Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler. Bugün benim evladımın, yarın sizin evladınızın başına gelir. Bu durmaz. Geçenlerde sabah işe gidiyordum. Sabah 3 tane çocuğa saldırdılar" dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 14:25 Güncelleme 08 Aralık 2023, 14:45
Ankara’da köpek saldırısında ağır yaralanan çocuğun babası Halil Yılmaz isyan etti: Isırmamışlar resmen yemişler!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istedi.

Kafkas Mahallesi'nde dün sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi çocuk yoğun bakım bölümündeki tedavisi devam ediyor.

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Hastanede çocuğunun tedavisinin tamamlanmasını bekleyen Halil Yılmaz, işe gittiği sırada okul müdürünün kendisini aradığını, çocuğunun köpek saldırısı sonucu yaralandığını ve acilen hastaneye gelmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Hacettepe Hastanesi'ne gitmesinin ardından çocuğunun durumunu gördüğünü ifade eden Yılmaz, yetkililere seslenerek "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Bir hayvanın canı, insan canından daha mı önemli." dedi.

"BUGÜN BENİM EVLADIMIN YARIN SİZİN EVLADINIZIN BAŞINA GELİR"

Sahipsiz köpeklere yönelik önlem alınmasını isteyen Yılmaz, çocuğunun makineye bağlı yaşadığını, bu saldırıların herkesin başına gelebileceğini belirtti.

Yetkililerden soruna çözüm bulmasını isteyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün benim evladımın yarın sizin evladınızın başına gelir. Bu durmaz. Geçenlerde sabah işe gidiyordum. Sabah 3 tane çocuğa saldırdılar. Sabah o saatte okula mı gidilir? Bana bile saldırdılar. Ürperdim. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler."

BABA YILMAZ'IN ARKADAŞI DA SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Halil Yılmaz'ın arkadaşı Fatih Altun da kendisinin de daha önce köpek saldırısına uğradığını söyledi.

Bu duruma çözüm bulunması gerektiğini belirten Altun, "Sürekli bu köpek sıkıntısı var. İşe giderken bana bile saldırdılar. Ben büyük olduğum için kendimi korudum. Çocuk kendini ne kadar koruyabilir? Yetkililere sesleniyoruz. Bu köpeklere bir çözüm bulunması gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açıldığını bildirdi.

Yerlikaya, "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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