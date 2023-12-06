Nevşehir merkezli 76 ilde ’dolandırıcılık’ ve ‘rüşvet’ operasyonu: Yüzlerce milyonluk vurgun ortaya çıktı

15 BİN USULSÜZ İŞLEM

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin suçtan elde edilen malvarlığına el konuldu. Ekiplerin 15 bin araca usulsüz işlem yapılması ile ilgili çalışmaları sürüyor.

Operasyonlarda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma ve vermek', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlarından 62'si Nevşehir'de olmak üzere yakalanan 234 şüpheli, emniyete götürüldü.