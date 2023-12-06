Nevşehir merkezli 76 ilde ’dolandırıcılık’ ve ‘rüşvet’ operasyonu: Yüzlerce milyonluk vurgun ortaya çıktı

Nevşehir merkezli 76 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda 234 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos Noterliği'nde dolandırıcılık yapılarak, kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği'nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi.