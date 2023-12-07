İnsanların aklıyla alay ediyorlar: Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk inkar ettiği gerçekleri kabul etti

ABD'de 10 evi olduğu iddia edilen ancak o günlerde yaptığı açıklamada, "Hepsi yalan sadece 1 evim var" diyen Eylül Öztürk, yaşadığı panik nedeniyle kendini tekzip etti. Eylül Öztürk, "Evet 10 evim var. Gece gündüz çalışarak aldım. Yıllarca yemedim, içmedim biriktirdim. Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane deyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. Benim aldığım evlerin fiyatı 125'er bin dolar. Türkiye'de sadece araba alabilirsin" dedi.