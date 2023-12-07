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İnsanların aklıyla alay ediyorlar: Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk inkar ettiği gerçekleri kabul etti

Amerika’ya kaçan fenomen Eylül Öztürk, “10 evim varmış, külliyen yalan” dedi. Şimdi de kendini yalanladı: Evet 10 evim var ama her birinin değeri sadece 125 bin dolar.”

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
İnsanların aklıyla alay ediyorlar: Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk inkar ettiği gerçekleri kabul etti

Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan fenomenler arasında yer alarak mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, inkar ettiği gerçekleri kabul etmeye başladı.

ABD'de 10 evi olduğu iddia edilen ancak o günlerde yaptığı açıklamada, "Hepsi yalan sadece 1 evim var" diyen Eylül Öztürk, yaşadığı panik nedeniyle kendini tekzip etti. Eylül Öztürk, "Evet 10 evim var. Gece gündüz çalışarak aldım. Yıllarca yemedim, içmedim biriktirdim. Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane deyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. Benim aldığım evlerin fiyatı 125'er bin dolar. Türkiye'de sadece araba alabilirsin" dedi.

Sosyal medyadan yorum yağdı:
Hepiniz yalancısınız.
Sizin arkanızdaki baronu açıklayın artık. Boş laflara karnımız tok.
Eylül bu nasıl bir açıklama? Sana gerçekten inanmıştık. Yazık, çok yazık.
İnsanları para ile üzdünüz, beter olun. Çünkü siz bunu hak ettiniz.

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