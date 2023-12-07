Efsane milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu’na trafik magandaları kabusu yaşattı

Türk futbolunun yıldızlarından olan eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, son dönemde artan trafik magandalarıyla karşı karşıya geldi. 5 Aralık günü saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı. İsimlerinin Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, olduğu belirlenen şehir eşkıyaları ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı.





İKİSİ DE YARALANDI

Neye uğradığını şaşıran Oktay ve eşi Başak Derelioğlu, saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti. Yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu, çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine iki maganda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede futbolcunun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Karaçoban kardeşler, sorgularının ardından tutuklandı.