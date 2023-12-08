Dünyanın en yüksek konutuna yoğun ilgi! Amerikalı bir iş adamı özel yapıyı almak için nakit 243 milyon dolar teklif etti

KURYE ÖLÜMÜNE YURT DIŞI YASAĞI
İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohammed Shekh Mahmud, otomobille motosiklet kuryesi Yunus Emre Göçer'e çarptı. Yola savrulan Göçer, ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilirkişilerin ilk tespitinden kusurlu olmadığı belirtilen Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıktı. Kuryeler, eylem yaptı. "Sadece paket değil can taşıyoruz" diye pankart açtı. Sürücüyle ilgili verilen kararı kınadı.
EVLİLİK KABUSU
Hatay'da M.A.A, tanıştığı S.E. adlı kadınla bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ancak kadın, M.A.A.'dan aldığı 102 bin lira ve 50 gram altınla sırra kadem bastı. Polis ekipleri, talihsiz adamın şikayet üzerine S.E. ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler yabancı uyruklu olduğu için sınır dışı edildi.
KADES KURTARDI
İzmir'de A.D. (25) adlı kadın, ayrılmak istediği servis şoförü sevgilisi G.U.'dan (38) kurtulamadı. G.U. ve 2 arkadaşı tarafından kaçırıldı. Manisa'ya götürülen talihsiz kadın, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis ekipleri tarafından tespit edilip, kurtarıldı. Gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.
İNCE HESAP
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı, zora girdi. İddiaya göre Muharrem İnce ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir süre önce İzmir için görüştükleri iddia edildi. Muharrem İnce'nin, İzmir adaylığına sıcak baktığı kaydedildi. Hatta önümüzdeki hafta bu konuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşebileceği bildirildi.
GENÇLER BİRAZ DAHA BEKLEYİN
Eskişehir'de 5 dönemdir CHP'den görev yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, yeniden adaylık başvurusu yaptı. Hem yaşı itibarıyla hem de uzun süredir görev yapması sebebiyle değişim iddiasıyla yeni bir dönem başlayan CHP'de bu adım, tepkiyle karşılandı. Ancak Büyükerşen, "Kendisinin adaylık talep etmediğini, Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday olduğunu" açıkladı.
OKULDA DEHŞET
ABD Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesi kampüsünde silahlı dehşet yaşandı. Daha önce Doğu Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan ve saati 40 bin dolardan konferans veren Tony Polito, önceki gün Nevada Üniversitesi'ne geldi. Bu okulda da ders vermek istedi. Ancak isteği kabul edilmeyince silahını çekti. Öğrencilere ve öğretmenlere rastgele ateş etti. 3 öğrenci ölürken, katil profesör de polis tarafından etkisiz hale getirildi.