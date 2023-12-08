Dünyanın en yüksek konutuna yoğun ilgi! Amerikalı bir iş adamı özel yapıyı almak için nakit 243 milyon dolar teklif etti

Hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilirkişilerin ilk tespitinden kusurlu olmadığı belirtilen Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıktı. Kuryeler, eylem yaptı. "Sadece paket değil can taşıyoruz" diye pankart açtı. Sürücüyle ilgili verilen kararı kınadı.



EVLİLİK KABUSU

Hatay'da M.A.A, tanıştığı S.E. adlı kadınla bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ancak kadın, M.A.A.'dan aldığı 102 bin lira ve 50 gram altınla sırra kadem bastı. Polis ekipleri, talihsiz adamın şikayet üzerine S.E. ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler yabancı uyruklu olduğu için sınır dışı edildi.



KADES KURTARDI

İzmir'de A.D. (25) adlı kadın, ayrılmak istediği servis şoförü sevgilisi G.U.'dan (38) kurtulamadı. G.U. ve 2 arkadaşı tarafından kaçırıldı. Manisa'ya götürülen talihsiz kadın, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis ekipleri tarafından tespit edilip, kurtarıldı. Gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.