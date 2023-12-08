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Dünyanın en yüksek konutuna yoğun ilgi! Amerikalı bir iş adamı özel yapıyı almak için nakit 243 milyon dolar teklif etti

New York’taki ünlü Central Park Tower’ın Penthouse dairesine 243 milyon dolar teklif edildi. Amerikalı bir işadamının teklifi ‘düşük’ bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 8 Aralık TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:00
Dünyanın en yüksek konutuna yoğun ilgi! Amerikalı bir iş adamı özel yapıyı almak için nakit 243 milyon dolar teklif etti

2023 yılının başlarında, dünyanın en yüksek konutu (416 metre) olan ve 3 tam kattan oluşan Central Park Tower adresindeki Penthouse'a ilgi büyük... Amerikalı bir iş adamı, milyarderler sokağındaki bu özel yapıyı almak için nakit 243 milyon dolar teklif etti.

Ancak dairenin sahibi 250 milyon dolardan düşmemekte ısrarlı. Rezidansta yedi yatak odası, sekiz banyo ve üç tuvalet var. 129. katta 1.500 metrekarelik büyük bir salon (burada resimde görülüyor), kütüphane, medya odası, misafir ve personel yatak odaları, gözlemevi ve özel resepsiyon galerisi sahibini bekliyor. Orta katta yatak odalarının çoğunun yanı sıra oyun salonu ve giyinme odası dikkat çekiyor. 131. katta çalışma odası, depolama alanları, özel spor salonu, yemek mutfağı ve terasın yanı sıra yaklaşık 2.000 metrekarelik devasa bir özel balo salonu bulunuyor.



REKLAMLAR BİTTİ!
Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve X'in (eski adıyla Twitter) sahibi Elon Musk, mevcut reklam boykotuna sert tepki göstermişti. New York Times Dealbook Zirvesi'nde Disney CEO'su Bob Iger'in yüzüne, "Birisi bana reklam vererek şantaj yapmaya kalkarsa... Bana parayla şantaj mı yapacaksın?" dedikten sonra küfür eden Musk'a sosyal medyadan destek yağmıştı. Musk'ı haklı bulan Amerikalılar, Disney'e unutamayacağı bir ders verdi. Sadece 5 günde 1 milyon 700 bin Amerikalı, Disney üyeliğini sonlandırdı. Bob Iger, yaşanan bu tepki sonrasında yardımcılarıyla uzun saatler süren bir toplantı yaptı. İddialara göre, 15 Aralık'tan sonra Disney X'le reklam çalışması yapacak.



BANA MESAJ AT
İngiliz şarkıcı Dua Lipa, kısa bir süre önce 14 yaş büyük sevgilisi Fransız yönetmen Romain Gavras'le ayrılmıştı. Günlerdir moralinin bozuk olduğunu söyleyen Lipa, önceki gece sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü şarkıcının, Twitter (X) hesabında numarasını paylaşıp, "Bana mesaj at" notunu düşmesi kısa sürede trend topic olmasını sağladı. Şarkıcının hesabının hacklenmiş olabileceği düşünülse de bazı takipçiler, numaranın Dua Lipa mesaj topluluğu için olduğu anlayınca heyecanları kısa sürdü.



94 MiLYON DEVRETTi
6 bilen çıkmayınca 94 milyon 887 bin lira devretti. 5 bilenler 55 bin 503'er, 4 bilenler bin 700'er, 3 bilenler 96'şar, 2 bilenler 10'ar lira alacak.



FUHUŞ CİNAYETİ
Muğla Bodrum'da yaşayan Gamze Sakallıoğlu (17), yaklaşık 2 yıl önce yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili gizli tanık Lale Cengiz'in itirafıyla gözaltına alınan anne Turcen Sakallıoğlu (53) ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (54) tutuklandı.

Çift, 3. kez hakim karşısına çıktı. Anne Turcen'in koğuştaki bir kadına, para karşılığında erkeklerle ilişkiye girdiğini ve Gamze'yi de bunu gördüğü için öldürdüğünü söylediği anlaşıldı.

ACAY'İP' ÖLÜM!
Denizli'de yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Turus, önceki akşam eve geldiğinde eşi Hatice Turus'u bulamadı. Eski evine giderek kapıyı çaldı. Cevap alamadı. Evde bahçeye indiğinde ise gördüklerine inanamadı. Merdivenin korkuluğunda eşinin iple aslı halde cesediyle karşılaştı. Büyük şok yaşadı. Hatice Turus'un sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BEBEK FİRARDA: ANTALYA
Antalya Kepez'de "Bebek Firarda" filmini anımsatacak bir olay yaşandı. 2 yaşındaki çocuk, annesi dışarıdayken babasının evde uyukalmasını fırsata bilip kapıyı açtı. Sokağa çıktı. Afacan, evinde yaklaşık 500 metre uzaklıkta yolda yürürken duyarlı vatandaşların dikkatiyle fark edildi. Bir dükkana götürülüp üzeri değiştirilen minik yavru için vatandaşlar, gözyaşları akıttı. Polise haber verilmesiyle annesi bulunup teslim edildi.



KURYE ÖLÜMÜNE YURT DIŞI YASAĞI
İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohammed Shekh Mahmud, otomobille motosiklet kuryesi Yunus Emre Göçer'e çarptı. Yola savrulan Göçer, ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilirkişilerin ilk tespitinden kusurlu olmadığı belirtilen Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıktı. Kuryeler, eylem yaptı. "Sadece paket değil can taşıyoruz" diye pankart açtı. Sürücüyle ilgili verilen kararı kınadı.


EVLİLİK KABUSU
Hatay'da M.A.A, tanıştığı S.E. adlı kadınla bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ancak kadın, M.A.A.'dan aldığı 102 bin lira ve 50 gram altınla sırra kadem bastı. Polis ekipleri, talihsiz adamın şikayet üzerine S.E. ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler yabancı uyruklu olduğu için sınır dışı edildi.

KADES KURTARDI
İzmir'de A.D. (25) adlı kadın, ayrılmak istediği servis şoförü sevgilisi G.U.'dan (38) kurtulamadı. G.U. ve 2 arkadaşı tarafından kaçırıldı. Manisa'ya götürülen talihsiz kadın, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis ekipleri tarafından tespit edilip, kurtarıldı. Gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.



İNCE HESAP
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı, zora girdi. İddiaya göre Muharrem İnce ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir süre önce İzmir için görüştükleri iddia edildi. Muharrem İnce'nin, İzmir adaylığına sıcak baktığı kaydedildi. Hatta önümüzdeki hafta bu konuda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşebileceği bildirildi.



GENÇLER BİRAZ DAHA BEKLEYİN
Eskişehir'de 5 dönemdir CHP'den görev yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, yeniden adaylık başvurusu yaptı. Hem yaşı itibarıyla hem de uzun süredir görev yapması sebebiyle değişim iddiasıyla yeni bir dönem başlayan CHP'de bu adım, tepkiyle karşılandı. Ancak Büyükerşen, "Kendisinin adaylık talep etmediğini, Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday olduğunu" açıkladı.



OKULDA DEHŞET
ABD Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesi kampüsünde silahlı dehşet yaşandı. Daha önce Doğu Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan ve saati 40 bin dolardan konferans veren Tony Polito, önceki gün Nevada Üniversitesi'ne geldi. Bu okulda da ders vermek istedi. Ancak isteği kabul edilmeyince silahını çekti. Öğrencilere ve öğretmenlere rastgele ateş etti. 3 öğrenci ölürken, katil profesör de polis tarafından etkisiz hale getirildi.



'HAÇ'AN BU NE?
Rize'de bir alışveriş merkezinin dış cephesinde 'haç' işaretini anımsatan ışıklandırma tepki çekti. Şimal AVM, "Rize halkının hassasiyeti bizim için önceliklidir. Kurdele ve fiyonk figürleriyle tasarlanan ışıklandırma, henüz tamamlanmadı. Görsellerin tamamen kasıtlı bir şekilde farklı açılardan oynanarak sunulduğunu üzülerek görmekteyiz" ifadesini kullandı.



ZÜLFÜ DEDEYE MÜJDE
Bursa'da Zülfü Şirin, Avustralya'da yaşayan eski eşi tarafından nafakayı ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verildi. Gözyaşları içinde hapse girdi. 1 gün kalıp tahliye edildi. Ve nafaka mağduru Zülfü dedeye 15 bin kilometre uzaktan sevindirici haber geldi. Avustralya'daki eşi nafaka davasından vazgeçti. Yaşlı adam bu karara çok sevindi. "Allah bir daha göstermesin" dedi.



HOROZ DAVASI
Fransa, horoz sesi yüzünden karıştı. Komşular ses yüzünden birbirini dava etmeye başladı. Fransız Parlamentosu konuyla ilgili düğmeye bastı. Çiftçilerin yanında yer aldı. Çiftçilere karşı "kötü niyetli" davalar açmasını önlemeyi amaçlayan bir yasayı kabul etti. Bu kapsamda Fransa'nın kırsal bölgelerine taşınan ve horozların ötüşü, köpeklerin havlaması, tarım makinesi gürültüsü ya da gübre kokusundan rahatsız olan kişilerin şikayette bulunması o kadar kolay olmayacak.



10 MİLYONLUK PERT
İstanbul'da iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari'siyle Kemerburgaz-Göktürk yoluna çıktı. Kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. 10 milyon lira değerindeki araç kullanılamaz hale gelirken, Urfalı ise yara almadı. Bu arada Urfalı'nın eşi Burcu Urfalı, 2018'de Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi dönüşü İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta diğer 6 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.

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