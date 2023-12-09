Partideki insanların arasındaki vampiri 15 saniyede bulan gerçek bir dahi sayılıyor! IQ turnusolü testi ile zekanı ölç

Zeka seviyenizi test etmek ve yaratıcı düşünme becerilerinizi sınamak için özel bir resimli bulmaca ortaya çıktı. Bu bulmaca, sadece yüksek IQ'ya sahip kişilerin kısa bir süre içinde çözebileceği iddiasında. Parti odasındaki gizli vampiri bulma görevi, dikkatli gözlemleme ve yaratıcı düşünme yeteneklerinizi sınayacak.

Parti odasında oturan bir grup insanın olduğu bir resimde, vampiri tespit etmek için diğerlerinden farklı olan kişiyi bulmalısınız. İpucu: Aynada yansıması olmayan kişi vampirdir.