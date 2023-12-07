En acı telefon: Üniversiteli Mine Nur Uysal’ın ölümünce acı detay! Kaza anında...

'KIZIM KANTİNDEN AL' DEDİM

Burdur'da çiftçilikle uğraşan Halil Uysal, 3 çocuğundan ortancası ve tek kızı olan Mine Nur'u kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Kaza olmadan önce kızıyla yaşadığı acıklı telefon görüşmesini ise şöyle dile getirdi: Kızım 'Baba ne yapıyorsunuz' dedi. 'İyiyim, kızım yemek yedim, oturuyorum, annenler yemek yiyor' dedim. 'Baba markete alışverişe gidiyoruz' dedi. 'Kızım kantinden al' dedim. 'Kantin pahalı, market var orada ucuz. Oradan alacağız. İrem ile gidiyoruz' dedi. Telefonun hoparlörü açıktı. Annesine verdim telefonu. Konuşurken telefon kesildi. Bir daha ses yok. Gülerek 'Baba ya, baba ya' diyordu. O an ses kesildi. Ben de o an şarjı bitti, zannettim. 'Sonra arar' dedim. Oysa kızım ölmüş de haberim yokmuş. 2 saat sonra mı tam hatırlamıyorum, ölüm haberini aldım.

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