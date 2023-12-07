Eşine ödemeyi unuttuğu nafaka yüzünden tutuklanan Zülfü Dede’ye tehdit mesajı: Seni öldürüp denize atacağız





KARDEŞ KAZIĞI

İş adamı M. Kemal Türkantos'un, kurucularından ve ortağı olduğu şirketindeki hisseleri kardeşi Arif Türkantos tarafından alıkonuldu. Arif Kenan Türkantos tüm taleplere rağmen hisseleri geri vermeye yanaşmadı. Olay üzerine Mehmet Kemal Türkantos, şirkete ve kardeşi Arif Kenan Türkantos'a dava açtı. Mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirerek, hisselere tedbir konmasına karar verdi. Bu karar, davanın sonuca bağlanmasına kadar sürecek. M. Kemal Türkantos, "Amacımız, bu olay ışığında aile içerisinde bile yaşanabileceklerin insanlara örnek olması. Bu tarz işlemlerin kesinlikle bir avukat eşliğinde ve yapılması ve kardeş dahi olsanız kendinizin güvence altına almanız" dedi.

'CAK'ARTA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile "İşbirliği yok" dedi. Tüm okları üzerine çekti. Sürekli Cumhurbaşkanlığı adaylığı için işaret ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerini de çizdi. Akşener, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar. Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor" dedi.





OFİSKOS MASASI

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Mahallesi'nde ofis açtı. Her gün ziyaretçi ağırlamaya başladı. Davetlilerin cep telefonlarına kapıda el konulduğu hatırlatıldı. Bunun nedeni olarak da İmamoğlu ekibinden bazı isimlerin ziyarete gelenlerin fotoğraflarını çekerek bir nevi hafiyelik yaptıkları iddiası ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'nun ise kendisine ihanet ettiği iddiasıyla İmamoğlu'na karşı var gücüyle mücadele ettiği de vurgulandı.

75 MİLYON DEVRETTİ

6 + J OKER bilen çıkmayınca 75 milyon 634 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi bir milyon 43 bin lira kazandı. 4 bilenler 5 bin 436'şar, 3 bilenler 362'şer, 2 bilenler 35'er lira alacak.

1.2 MİLYON DEVRETTİ

5+1 BİLEN olmayınca bir milyon 259 bin lira devretti. 5 bilenler 25 bin 594'er, 4+1 bilenler 853'er, 4 bilenler 95'er, 3+1 bilenler 54'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak. ZELİN'DEN ACI HABER

Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Çalış'ın (14) cansız bedenine, 10 gün sonra Suriye'nin Hani köyünde ulaşıldı. Zelal Çalış ise balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Çocukların amcası İdris Çalış, yeğenlerinin 8 yıldır yurtdışında olan anne ve babalarından uzak kaldıklarını ve bu yüzden bu yola başvurduklarını söyledi. MOTORİNE İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki küresel düşüş, akaryakıt ücretlerine de yansıdı. Motorinin litresine 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN