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Eşine ödemeyi unuttuğu nafaka yüzünden tutuklanan Zülfü Dede'ye tehdit mesajı: Seni öldürüp denize atacağız

Zülfü Şirin, eski eşine nafaka borcu ödenince tahliye edildi. “Cezaevine girerken gözyaşı döktüm” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
Eşine ödemeyi unuttuğu nafaka yüzünden tutuklanan Zülfü Dede’ye tehdit mesajı: Seni öldürüp denize atacağız

Bursa'da yaşayan Zülfü Şirin (81), unuttuğu için Avustralya'da yaşayan eski eşine nafaka borcunu ödemedi. Cezaevine gönderildi. Görüntüler üzerine Erkekleri Koruma Derneği devreye girerek 5.700 liralık borcu ödedi. Şirin de tahliye edildi.

Dernek Başkanı Bahri İnceler, "Dedemizin ne kadar borcu olduğundan bile haberi yok. Nafaka meselesi tamamen düzenlenmeli" dedi. Zülfü Şirin ise "Cezaevinin en yaşlısı bendim. Nafakayı daha önce ödedim ancak yanlış yere gittiği için tutuklandım. Hala beni tehdit edip benimle uğraşıyorlar. Kardeşi, telefonla arayıp "Seni öldürüp denize atacağız" dedi. Ben de karşı dava açacağım" ifadesini kullandı.

'AV'ANOS
Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde Noter Vekili İsmail Vural, daha önce İstanbul'da yolsuzluk yaptığı için noterden atılan Mehmet Akıncızade ve sevgilisi Hicran Bilen ile birlikte 225 milyon lira rüşvet karşılığında noterlik sistemine araçların tescil bilgilerini projelerine aykırı değiştirerek devleti 147 milyon zarara uğratarak vurgun yaptı. Nevşehir emniyet birimlerinin operasyonuyla, 274 kişi gözaltına alındı.



ROBOT TYSON
Robotlar dünyasına en güçlüsü geldi... Dört ayaklı bir robot kaleciden Google AI pinpon şampiyonuna kadar çok sayıda robot, spor dünyasında öne çıkarken son robot boksör olarak ilk maçına çıktı. Nadia adı verilen robot, 'yeni nesil insansı' olarak tanımlanıyor. Görüntüler pek çok izleyicinin kaygılarına yol açtı. Esnek olacak şekilde tasarlanan robotun Mike Tyson'dan esinlendiği ve 29 ekleminin olduğu açıklandı.



KARDEŞ KAZIĞI
İş adamı M. Kemal Türkantos'un, kurucularından ve ortağı olduğu şirketindeki hisseleri kardeşi Arif Türkantos tarafından alıkonuldu. Arif Kenan Türkantos tüm taleplere rağmen hisseleri geri vermeye yanaşmadı. Olay üzerine Mehmet Kemal Türkantos, şirkete ve kardeşi Arif Kenan Türkantos'a dava açtı. Mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirerek, hisselere tedbir konmasına karar verdi. Bu karar, davanın sonuca bağlanmasına kadar sürecek. M. Kemal Türkantos, "Amacımız, bu olay ışığında aile içerisinde bile yaşanabileceklerin insanlara örnek olması. Bu tarz işlemlerin kesinlikle bir avukat eşliğinde ve yapılması ve kardeş dahi olsanız kendinizin güvence altına almanız" dedi.

'CAK'ARTA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile "İşbirliği yok" dedi. Tüm okları üzerine çekti. Sürekli Cumhurbaşkanlığı adaylığı için işaret ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerini de çizdi. Akşener, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar. Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor" dedi.



OFİSKOS MASASI
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Mahallesi'nde ofis açtı. Her gün ziyaretçi ağırlamaya başladı. Davetlilerin cep telefonlarına kapıda el konulduğu hatırlatıldı. Bunun nedeni olarak da İmamoğlu ekibinden bazı isimlerin ziyarete gelenlerin fotoğraflarını çekerek bir nevi hafiyelik yaptıkları iddiası ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'nun ise kendisine ihanet ettiği iddiasıyla İmamoğlu'na karşı var gücüyle mücadele ettiği de vurgulandı.

75 MİLYON DEVRETTİ
6 + J OKER bilen çıkmayınca 75 milyon 634 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi bir milyon 43 bin lira kazandı. 4 bilenler 5 bin 436'şar, 3 bilenler 362'şer, 2 bilenler 35'er lira alacak.

1.2 MİLYON DEVRETTİ
5+1 BİLEN olmayınca bir milyon 259 bin lira devretti. 5 bilenler 25 bin 594'er, 4+1 bilenler 853'er, 4 bilenler 95'er, 3+1 bilenler 54'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.

ZELİN'DEN ACI HABER
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Çalış'ın (14) cansız bedenine, 10 gün sonra Suriye'nin Hani köyünde ulaşıldı. Zelal Çalış ise balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Çocukların amcası İdris Çalış, yeğenlerinin 8 yıldır yurtdışında olan anne ve babalarından uzak kaldıklarını ve bu yüzden bu yola başvurduklarını söyledi.

MOTORİNE İNDİRİM
Petrol fiyatlarındaki küresel düşüş, akaryakıt ücretlerine de yansıdı. Motorinin litresine 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.

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