Avcılar’da korku dolu anlar: Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

İtfaiye ekipleri arabayı söndürdü. Torpidodan geldi büyük ihtimalle elektrik tesisatından. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne gidiyordum torpido tarafından yanmaya başladı. Çok da olmadı arabayı çalıştıralı. Bu hale geldi. Polis trafiği durdurdu, itfaiye söndürdü" dedi.

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