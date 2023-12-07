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Kerem Aktürkoğlu'nu 3 saniyede bulabilir misiniz? Gözlerinizi aldatacak optik illüzyon! İcardi ve Aboubakar arasında...

Bu test, Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nu bulma becerisi üzerine odaklanıyor. Ancak bu sefer, Lionel Messi ve Robert Lewandowski'nin görselleri de karmaşıklığı artırarak, Kerem Aktürkoğlu'nun 3 saniyede bulunmasını zorlaştırıyor. Peki, siz resimdeki Kerem Aktürkoğlu'nu bulabildiniz mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 10:09 Güncelleme 07 Aralık 2023, 10:09
Kerem Aktürkoğlu’nu 3 saniyede bulabilir misiniz? Gözlerinizi aldatacak optik illüzyon! İcardi ve Aboubakar arasında...

Sosyal medyada hızla yayılan bir optik illüzyon testi, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu bulma becerisi üzerine dayanıyor. Testte, Vincent Aboubakar ve Mauro Icardi'nin görsellerinin fazlalığı, Kerem Aktürkoğlu'nu bulmayı zorlaştırıyor ve sadece en dikkatli kişilerin 3 saniyede başarılı olabileceği iddia ediliyor.

Testte bulunulan görselde, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun diğer iki oyuncu arasında kaybolduğu belirtiliyor. Görseldeki optik illüzyonun çözümü için ise fotoğrafın sağ alt köşesine odaklanma öneriliyor.

Pek çok kişinin Kerem Aktürkoğlu'nu bulmakta zorlandığı ve bu görsel bulmacanın 3 saniyede çözülemeyebileceği belirtiliyor. Optik illüzyon testinin zorluğu, dikkat ve odaklanma gerektiren bir beceri seti gerektirdiği düşünülerek paylaşılan görsel, sosyal medyada büyük ilgi uyandırmış durumda.

Eğer siz de testi çözmekte zorlandıysanız, işte Kerem Aktürkoğlu'nun bulunduğu nokta:

Optik illüzyon testleri, görsel algı ve dikkat yeteneklerini sınamak adına sıkça kullanılan eğlenceli yöntemlerden biridir. Siz de bu testi çözmekte zorlandıysanız, sadece birkaç saniye içinde dikkatinizi toplamak için bir kez daha deneyebilirsiniz.

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