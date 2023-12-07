Kerem Aktürkoğlu’nu 3 saniyede bulabilir misiniz? Gözlerinizi aldatacak optik illüzyon! İcardi ve Aboubakar arasında...

Sosyal medyada hızla yayılan bir optik illüzyon testi, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu 'nu bulma becerisi üzerine dayanıyor. Testte, Vincent Aboubakar ve Mauro Icardi'nin görsellerinin fazlalığı, Kerem Aktürkoğlu'nu bulmayı zorlaştırıyor ve sadece en dikkatli kişilerin 3 saniyede başarılı olabileceği iddia ediliyor.

Testte bulunulan görselde, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu 'nun diğer iki oyuncu arasında kaybolduğu belirtiliyor. Görseldeki optik illüzyon un çözümü için ise fotoğrafın sağ alt köşesine odaklanma öneriliyor.

Pek çok kişinin Kerem Aktürkoğlu'nu bulmakta zorlandığı ve bu görsel bulmacanın 3 saniyede çözülemeyebileceği belirtiliyor. Optik illüzyon testinin zorluğu, dikkat ve odaklanma gerektiren bir beceri seti gerektirdiği düşünülerek paylaşılan görsel, sosyal medyada büyük ilgi uyandırmış durumda.

Eğer siz de testi çözmekte zorlandıysanız, işte Kerem Aktürkoğlu'nun bulunduğu nokta: