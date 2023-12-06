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Tayyar ve Özlem Öz'ün şirketlerine neden kayyum atandı? Gerekçesi ortaya çıktı: Gelirlerini suçtan elde etmişler

Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanmasıyla başlayan operasyonlar, kısa sürede zenginliğe ulaşan diğer sosyal medya fenomenlerine de uzanmıştı. ‘Tayyargil’ ismiyle bilinen Tayyar ve Özlem Öz çifti de bu fenomenlerinden biriydi. Savcılık, ‘Tayyargil’ soruşturmasında çiftin tüm mal varlığına el koymuştu. Şirketlerine kayyum atanan çiftin gelirini suçtan elde ettiği de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 07:00 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:10
Tayyar ve Özlem Öz’ün şirketlerine neden kayyum atandı? Gerekçesi ortaya çıktı: Gelirlerini suçtan elde etmişler

Türkiye'de tüm fenomanler mercek altında. Özellikle güzellik merkezi açarak kısa sürede hızla zengileşen bazı kişiler, kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya.


Savcılık, açtığı soruşturmayla 12 sosyal medya ünlüsü için harekete geçmişti.


Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Kasım tarihinde soruşturma başlatılmıştı.



Öz çifti hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Resmi belgede sahtecilik", "Vergi usul kanununa muhalefet" ve "Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlarından başlatılan soruşturma devam ederken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.

Olayın detaylarına ulaşıldı. Günaydın'da yer alan habere göre; kararda, gelirin suç faaliyeti kapsamında elde edildiği ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçunun oluştuğu durumlarda şirketlere kayyum atanacağı kaydedildi.



Ayrıca Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Son olarak, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.



Tayyar ve Özlem Öz çiftinin, Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanması sonrasında sosyal medya hesaplarından 'fakiriz' paylaşımları yaptığı konuşuluyordu.

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