Tayyar ve Özlem Öz’ün şirketlerine neden kayyum atandı? Gerekçesi ortaya çıktı: Gelirlerini suçtan elde etmişler

Öz çifti hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Resmi belgede sahtecilik", "Vergi usul kanununa muhalefet" ve "Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlarından başlatılan soruşturma devam ederken , İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.

Olayın detaylarına ulaşıldı. Günaydın'da yer alan habere göre; kararda, gelirin suç faaliyeti kapsamında elde edildiği ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçunun oluştuğu durumlarda şirketlere kayyum atanacağı kaydedildi.





Ayrıca Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Son olarak, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.