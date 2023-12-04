İstanbul’da zemini sağlam ilçeler hangileri? DEPREME DAYANIKLI YERLER LİSTESİ! İstanbul’da hangi ilçeler daha risksiz?

İSTANBUL'UN EN SAĞLAM BÖLGESİ NERESİ?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, İstanbul'da olası depremde hangi bölgelerin sağlam olduğunu 'risk haritası' üzerinden anlattı.

Prof. Şükrü Ersoy, Ahmet Hakan'ın Tarafsız bölge programında şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul'da en sağlam alan Haliç'ten kuzeye doğru Başakşehir'e kadar olup Sarıyer'e kadar olan alan Türkiye'nin en sağlam kayaçları sayılabilecek olan bölge. Bu ilçeler; Sarıyer, Başakşehir, Eyüp'ün bir kısmı, Kağıthane'nin bir kısmı, Şişli, Beşiktaş zemin olarak iyi. Anadolu Yakası genel olarak sağlam, Anadolu Yakası'nda kayaçların üzerinde çürümüş bir yer var, onu ayırt etmek lazım. Saf sert bir kayaysa, ayrışma olmamışsa üzerinde sağlam bir kayadır. Şile, kısmen iyi. Çekmeköy ve Beykoz iyi sayılabilecek yerler. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir iyi ama Maltepe, Kartal gibi yerlerin kıyı kesimler iyi değil, iç kesimleri daha iyi. Düz alanlar iyi değil. Sancaktepe, Sultanbeyli'de tepe kısımlar iyi Tuzla'ya dahil olmak üzere ama sahil kesimlerinde ve dere yataklarında problemler var. Siz evi aldığınız zaman gidip belediyeye soracaksınız, ben nasıl bir yerde oturuyorum diye? Uygun alanlar var, önlemli alanlar var. İstanbul'un jeoloji haritası belediyelerdeki çok sağlıklı, ehli insanlar yaptı ben biliyorum. Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Güngören, Esenler, Bağcılar buraların zeminleri kötü. Burada zemin sorunlu, yapı stokları da sorunlu. Riskin en fazla olduğu yerler. Nüfus yoğunluğu fazla, yapılar kötü, zemin kötü yani orada bir müdahale ekibin çok zorlanacağını düşünüyorum zaten müdahale ekipleri İstanbul'a yetmeyebilir. Esenyurt'ta yapılan gökdelende Şişli'de Maslak'ta yapılan gökdelenler depreme karşı ayrı sınavlar verecek. Dolayısıyla o gökdelenler zeminden kaynaklanarak zarar görebilir. Hatay'da Amip Ovası üzerindeki yüksek binaların sorunu oydu, zemine dayanamadılar. Zemine dayanamadıkları için ya yıkıldı, ya çöktüler. Eğer bina yapıyorsanız, binayı suyla buluşturmayacaksınız temelde. Sudan arındırmanız gerekiyor. Onu bir nevi boğçalamanız gerekiyor. Hani diyoruz ya bodruma indim, demirler paslıydı. Sudan uzak tutacaksın orayı. Yüzde 100 hazırlıklı olsak bile İstanbul'da gerçekleşecek depremde zarar göreceğiz. Yapılan işlemler göreceğimiz zararları azaltacak işlemler olacak. İstanbul'da yaşayan nüfus bile zarar görebilirliği arttırıyor. Bu kadar nüfusu kontrol etmek, yönetmek, depreme karşı korumak kolay değil.