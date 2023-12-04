Rahatlıkları Dilan Polat'ı anımsattı! Kara para soruşturması kapsamında Özlem Öz ve Eylül Öztürk'ten yeni paylaşımlar

Türkiye'nin gündemine oturan kara para olayında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dilan- Engin Polat davasının ardından lüks yaşantıları olan diğer fenomenler yakından takip edilmeye başlanmıştı. Polat ailesi ile aynı masada fotoğrafı olan Eylül Öztürk kesin karar olmamasına rağmen Trendyol mağazalarının kapatılmasına tepki gösterdi. Diğer yandan Özlem Öz ise sosyal medya hesabından "Yani lütfen medyadaki asılsız haberlere itibar etmeyiniz Akşama güzel birkaç haberim daha olacak kızlar. Beklemede kalın" ifadelerini kullandı. İkilinin o anlardaki rahat tavırları Dilan Polat'ı anımsattı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' olarak paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında başlatılan soruşturma her geçen gün derinleşmeye devam ediyor.
Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un tüm mal varlıklarına el konulması talep edildi.
Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği şüphelilerin malvarlığı değerlerine el konulmasına karar verdi.