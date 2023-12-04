Rahatlıkları Dilan Polat'ı anımsattı! Kara para soruşturması kapsamında Özlem Öz ve Eylül Öztürk'ten yeni paylaşımlar

Türkiye'nin gündemine oturan kara para olayında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dilan- Engin Polat davasının ardından lüks yaşantıları olan diğer fenomenler yakından takip edilmeye başlanmıştı. Polat ailesi ile aynı masada fotoğrafı olan Eylül Öztürk kesin karar olmamasına rağmen Trendyol mağazalarının kapatılmasına tepki gösterdi. Diğer yandan Özlem Öz ise sosyal medya hesabından "Yani lütfen medyadaki asılsız haberlere itibar etmeyiniz Akşama güzel birkaç haberim daha olacak kızlar. Beklemede kalın" ifadelerini kullandı. İkilinin o anlardaki rahat tavırları Dilan Polat'ı anımsattı.