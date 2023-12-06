Bahçedeki yılanı yalnızca yüksek IQ’su olanlar 10 saniyede bulabiliyor

Görüntü zürafaların bulunduğu bir orman sahnesini içeriyor ve bu zürafaların arasına gizlenmiş bir yılanı bulmanız gerekiyor. Resimdeki detayları incelemek ve yılanı tespit etmek için sadece 10 saniyeniz var. Ancak unutmayın yılan kendisini zekice kamufle etmiş durumda. Bu da yerini tespit etmeyi daha da zorlaştırıyor.