Bahçedeki yılanı yalnızca yüksek IQ’su olanlar 10 saniyede bulabiliyor

Resimde ayrıca yapraklar ve ağaçlar da göze çarpıyor. Zürafalar, yaprakları yemeyi çok seviyorlar. Şimdi bu resimde, zürafaların yanında duran bir yılan var. Sizin için burada verilen görev, yılanı 10 saniye veya daha kısa sürede tespit etmektir.
GÖRSELDEKİ DETAYLARA İYİ BİR ŞEKİLDE ODAKLANIN!
Verilen süre içinde yılanı tespit edebilirseniz, sorunu rekor sürede çözebilecek ilk %10'luk insan arasında yer alırsınız. Şimdi görüntüye tamamen odaklanın.
İŞTE YILANIN YERİ!
Yılan zürafa gibi kendini kamufle ederek saklanıyor, bu da onu tespit etmeyi oldukça zorlaştırıyor. Herkesin aradığı yılan görüntünün sağ tarafında ağaca bağlı zürafaların yanında ustaca kamufle edilmiş durumda.