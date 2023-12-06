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Bahçedeki yılanı yalnızca yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede bulabiliyor

Görsel zekamızı sınayan yeni bir optik illüzyon ortaya çıktı. Bir yılan zürafaların arasında ustaca gizlenmiş durumda ve iddiaya göre bu zorlu testi sadece %10'luk bir seçkin grup 10 saniye veya daha kısa sürede çözebiliyor. Ayrıca yılanı başarılı bir şekilde bulanların IQ puanlarının yüksek olduğu belirtiliyor. Şimdi gözlem yeteneklerinizi sınamak ve zeka seviyenizi test etmek için bu optik illüzyon mücadelesine katılabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 16:42 Güncelleme 06 Aralık 2023, 16:45
Bahçedeki yılanı yalnızca yüksek IQ’su olanlar 10 saniyede bulabiliyor

Görüntü zürafaların bulunduğu bir orman sahnesini içeriyor ve bu zürafaların arasına gizlenmiş bir yılanı bulmanız gerekiyor. Resimdeki detayları incelemek ve yılanı tespit etmek için sadece 10 saniyeniz var. Ancak unutmayın yılan kendisini zekice kamufle etmiş durumda. Bu da yerini tespit etmeyi daha da zorlaştırıyor.

ZÜRAFALARIN ARASINDAKİ YILANI BULUN!

Karşınıza zürafaları görebileceğiniz muazzam bir orman manzarası çıkacak. Ancak zürafaların arasında aynı renk ve tonlara sahip bir yılan bulunmaktadır.

BAHÇENİN DERİNLİKLERİNDE GİZLENMİŞ BİR YILAN!

Yukarıda paylaşılan görsel, zürafaların arasında başarılı bir şekilde gizlenmiş bir yılanı ortaya çıkaran bir orman sahnesini gösteriyor. Ancak, görüntü, ters çevrilmiş bazı zürafaları göstererek dikkat çekici bir şekilde oluşturulmuştur.

Resimde ayrıca yapraklar ve ağaçlar da göze çarpıyor. Zürafalar, yaprakları yemeyi çok seviyorlar. Şimdi bu resimde, zürafaların yanında duran bir yılan var. Sizin için burada verilen görev, yılanı 10 saniye veya daha kısa sürede tespit etmektir.

GÖRSELDEKİ DETAYLARA İYİ BİR ŞEKİLDE ODAKLANIN!

Verilen süre içinde yılanı tespit edebilirseniz, sorunu rekor sürede çözebilecek ilk %10'luk insan arasında yer alırsınız. Şimdi görüntüye tamamen odaklanın.

İŞTE YILANIN YERİ!

Yılan zürafa gibi kendini kamufle ederek saklanıyor, bu da onu tespit etmeyi oldukça zorlaştırıyor. Herkesin aradığı yılan görüntünün sağ tarafında ağaca bağlı zürafaların yanında ustaca kamufle edilmiş durumda.

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