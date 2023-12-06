İlk hangi madeni paranın dibe düştüğünü bulabilir misin? 7 saniyede 100 kişiden 5’i bile bulamıyor

Bu zeka bulmacasında, sıcaklık farkı madeni para ların dibe düşüş hızını etkilemektedir. Yüksek zeka seviyesine sahip olanlar, doğru cevabı sadece 7 saniyede bulabilmektedir. Şimdi çözümü inceleyelim:

Sol Kova:

Su sıcak olduğu için sol taraftaki kovaya atılan madeni para, daha hızlı bir şekilde dibe inecektir

Sağ Kova:

Sağ taraftaki su donma noktasının altında olduğu için daha soğuktur. Dolayısıyla, sağdaki kovaya atılan madeni para, daha yavaş bir hızda dibe inecektir.