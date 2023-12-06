İlk hangi madeni paranın dibe düştüğünü bulabilir misin? 7 saniyede 100 kişiden 5’i bile bulamıyor

Sosyal medya kullanıcıları bu zeka testine büyük ilgi gösterdi. Birçok kişi cevabı doğru tahmin etse de bazıları suyun donmuş olabileceğini göz ardı ederek yanlış tahminlerde bulundu. Bu zeka bulmacası, kullanıcılarına 7 saniye içinde doğru cevabı bulmaları için meydan okuyor. Bulmacanın iddiasına göre, bu süre içinde doğru cevabı bulabilenlerin IQ seviyesi yüksek çıkıyor.
İLK HANGİ MADENİ PARANIN DİBE DÜŞER?
Görselimizde iki farklı sıcaklıkta su dolu kova ve içinde bulunan madeni paralar yer alıyor. İki kova arasındaki sıcaklık farkı, zeki düşünce yeteneklerinizi kullanarak hangi madeni paranın önce kovanın dibine ineceğini tahmin etmenizi gerektiriyor.
Kova İçindeki Sıcaklık Farkları
Sol Kova:
Su Sıcaklığı: 38 Santigrat Derece veya 100 Fahrenhayt Derece.
Sağ Kova:
Su Sıcaklığı: Eksi 73 Santigrat Derece veya Eksi 100 Fahrenhayt Derece.
Her iki kovanın içindeki suyun sıcaklığını göz önünde bulundurarak, hangi madeni paranın önce kovanın dibine düşeceğini anlamaya çalışalım.