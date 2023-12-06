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İlk hangi madeni paranın dibe düştüğünü bulabilir misin? 7 saniyede 100 kişiden 5'i bile bulamıyor

Günümüzde internet üzerinde yayılan zeka testleri, kullanıcıların mantık ve bilgi becerilerini sınamak adına popüler bir hal aldı. Bu sefer karşımıza çıkan bulmaca, iki farklı sıcaklıktaki su dolu kovalar ve içlerindeki madeni paralarla dikkat çekiyor. İki kova, sıcaklık açısından birbirinden oldukça uzak. Bir tanesi sıcaklık skalasında 38 Santigrat (100 Fahrenheit) derecede, diğeri ise eksi 73 Santigrat (eksi 100 Fahrenheit) derecede bulunuyor. Peki, ilk hangi madeni paranın dibe düştüğünü bulabilir misin?

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 10:04 Güncelleme 06 Aralık 2023, 10:04
İlk hangi madeni paranın dibe düştüğünü bulabilir misin? 7 saniyede 100 kişiden 5’i bile bulamıyor

Sosyal medya kullanıcıları bu zeka testine büyük ilgi gösterdi. Birçok kişi cevabı doğru tahmin etse de bazıları suyun donmuş olabileceğini göz ardı ederek yanlış tahminlerde bulundu. Bu zeka bulmacası, kullanıcılarına 7 saniye içinde doğru cevabı bulmaları için meydan okuyor. Bulmacanın iddiasına göre, bu süre içinde doğru cevabı bulabilenlerin IQ seviyesi yüksek çıkıyor.

İLK HANGİ MADENİ PARANIN DİBE DÜŞER?

Görselimizde iki farklı sıcaklıkta su dolu kova ve içinde bulunan madeni paralar yer alıyor. İki kova arasındaki sıcaklık farkı, zeki düşünce yeteneklerinizi kullanarak hangi madeni paranın önce kovanın dibine ineceğini tahmin etmenizi gerektiriyor.

Kova İçindeki Sıcaklık Farkları

Sol Kova:

Su Sıcaklığı: 38 Santigrat Derece veya 100 Fahrenhayt Derece.

Sağ Kova:

Su Sıcaklığı: Eksi 73 Santigrat Derece veya Eksi 100 Fahrenhayt Derece.

Her iki kovanın içindeki suyun sıcaklığını göz önünde bulundurarak, hangi madeni paranın önce kovanın dibine düşeceğini anlamaya çalışalım.

Zeka Bulmacasının Çözümü

Bu zeka bulmacasında, sıcaklık farkı madeni paraların dibe düşüş hızını etkilemektedir. Yüksek zeka seviyesine sahip olanlar, doğru cevabı sadece 7 saniyede bulabilmektedir. Şimdi çözümü inceleyelim:

Sol Kova:

Su sıcak olduğu için sol taraftaki kovaya atılan madeni para, daha hızlı bir şekilde dibe inecektir

Sağ Kova:

Sağ taraftaki su donma noktasının altında olduğu için daha soğuktur. Dolayısıyla, sağdaki kovaya atılan madeni para, daha yavaş bir hızda dibe inecektir.

Sonuç olarak zeka bulmacasının cevabı, sol kovaya atılan madeni paranın önce kovanın dibine ineceğidir.

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