Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yapay zeka maratonu

Hackathonun birincisi Mertcan Altun tarafından geliştirilen; "İhracat Reklamlarının Yapay Zekâ Yardımıyla Kişiselleştirilmesi" projesi oldu. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yapay zekânın doğru ve sorumlu kullanımının altını çizerek; "Türetken yapay zekânın etkin kullanımının işletmelere rekabet üstünlüğü sağlama potansiyeli olduğu aşikâr. Farkındalık oluşturmak için düzenlendiğimiz bu etkinlik dikkatleri üzerinde topladı ve yoğun ilgi gördü. Adı gibi türetken ve üretken bir etkinlik oldu. Yapay zekâ ve prompt mühendisliği gelecekte tüm sektörlerde daha önemli hala gelecek" diye konuştu.

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