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Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yapay zeka maratonu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yazılım Öğrenci Topluluğu ve OSB Teknokent öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk Yapay Zekâ ve Prompt Mühendisliği Hackathonu: “PROMPT HACKATHON’23” hafta sonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:00
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yapay zeka maratonu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yazılım Öğrenci Topluluğu ve OSB Teknokent öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk Yapay Zekâ ve Prompt Mühendisliği Hackathonu: "PROMPT HACKATHON'23" hafta sonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Hackathonun birincisi Mertcan Altun tarafından geliştirilen; "İhracat Reklamlarının Yapay Zekâ Yardımıyla Kişiselleştirilmesi" projesi oldu. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yapay zekânın doğru ve sorumlu kullanımının altını çizerek; "Türetken yapay zekânın etkin kullanımının işletmelere rekabet üstünlüğü sağlama potansiyeli olduğu aşikâr. Farkındalık oluşturmak için düzenlendiğimiz bu etkinlik dikkatleri üzerinde topladı ve yoğun ilgi gördü. Adı gibi türetken ve üretken bir etkinlik oldu. Yapay zekâ ve prompt mühendisliği gelecekte tüm sektörlerde daha önemli hala gelecek" diye konuştu.

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