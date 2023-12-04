Manisa’da feci kaza! Servis minibüsü TIR’a çarptı: Çok sayıda yaralı var

İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan ve bir seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nurettin Kocabaş (58) yönetimindeki 45 AKH 605 plakalı servis minibüsü, dikkatsizlik sonucu önünde giden Sefa Duru (28) yönetimindeki 33 EFA 11 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.