PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Manisa’da feci kaza! Servis minibüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seramik fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü, önünde giden TIR'a çarptı. Kazada 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Yaralanan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan servis minibüsü sürücüsü Kocabaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 07:01 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:01
Manisa’da feci kaza! Servis minibüsü TIR’a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi.

İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan ve bir seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nurettin Kocabaş (58) yönetimindeki 45 AKH 605 plakalı servis minibüsü, dikkatsizlik sonucu önünde giden Sefa Duru (28) yönetimindeki 33 EFA 11 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Minibüsün ağır hasar aldığı kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü Kocabaş, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralanan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan servis minibüsü sürücüsü Kocabaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
Başkan Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak! Hedef Gazze’de kalıcı ateşkes
İş kurmak isteyene 150 bin TL: Hangi masraflar karşılanıyor? Şartlar neler?
SON DAKİKA