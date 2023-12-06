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1 saatte 6 bin TL, 3 saatte 30 bin TL kazandı! Ceviz ağacının kavuğundan çıkardı! 1 kilosu çeyrek altının tam 2 katı

Van'ın ünlü bal ve ceviziyle bilinen Çatak ilçesinde, doğanın en özel sürprizlerinden biri yaşandı. 2.800 rakımlı bir bölgede, ceviz ağacının kovuğuna yuva yapan arıların ürettiği özel bal, sadece 3 saatte çıkarılarak şanslı müşterilerle buluştu. Arıcı Abdulvahap Semo, bu eşsiz balın az bulunması ve dış etkenlere maruz kalmadan üretilmesi nedeniyle kilogram fiyatının 6 bin liraya kadar ulaştığını belirtiyor. Bu değerli balın, sadece Çatak'a özgü bir doğa harikası olduğunu ve üretim sürecinin özenle gerçekleştirildiğini vurguluyor.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 11:41 Güncelleme 06 Aralık 2023, 11:41
1 saatte 6 bin TL, 3 saatte 30 bin TL kazandı! Ceviz ağacının kavuğundan çıkardı! 1 kilosu çeyrek altının tam 2 katı

Van'ın arıcılıkta 30 yıllık deneyime sahip "Arı Adam" lakaplı Abdulvahap Semo, Çatak ilçesinde kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı ceviz ağacının kovuğundan 5 kilogram bal çıkardı.



"Doğadan Gelen Lezzet: Arıların Uzak Bölgelerdeki Yuvalarından Elde Edilen Organik Bal"

Çatak ilçesinde arıcılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, kovanlardan kaçan arılar zaman zaman yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki kayalıkların içine ya da ağaçların kovuklarına yuva yaparak doğal bal üretiyorlar. Arıcılar, hasat dönemlerinde kilometrelerce yol giderek bu yuvalardan elde ettikleri balları topluyor ve satışa sunuyorlar.



"Arı Adam'ın 26 Kilometrelik Keşfi: Ceviz Ağacının Kovanında Değerli Bal"

Van'ın arıcılık alanındaki uzman ismi "Arı Adam" lakaplı Abdulvahap Semo, ilçeye 26 kilometre mesafede bulunan Çılga Mahallesi'nde bir ceviz ağacının kovuğunda bal arılarının yuva yaptığını tespit etti. Motorlu testere yardımıyla ağzını açan Semo, 3 saat süren zorlu bir çalışma sonucunda yaklaşık 5 kilogram bal elde etti.



"Kilogramı 6 Bin Liraya Ulaşan Nadir Bir Lezzet: Arı Adam'ın Keşfettiği Organik Bal"

Semo, bu özel balın az bulunması ve dış etkenlere maruz kalmadan üretilmesi nedeniyle kilogram fiyatının 6 bin liraya kadar ulaştığını ifade etti. "Balın şifasını bilen müşterilerimiz çoğu zaman ilaç niyetine satın alıyor. Talep üzerine her yere gönderebiliyoruz" diyen Semo, bu nadir bulunan ve özel üretilen balın değerini vurguladı.



"Zararsız İşlem: Ağaca ve Arılara Saygılı Çalışma"

Yuvaya ulaşırken ağaca ve arılara zarar vermemeye özen gösterdiklerini belirten Semo, "Balı aldıktan sonra yuvayı tekrar arının bal üretebileceği şekilde bırakıyoruz. Ağaca zarar vermemek için bir kapak açmıştık. İçini temizleyip, yeniden kapağı uygun şekilde kapattık. Arının bir kısmını da kovana bırakarak güvene aldık. Yuvadaki bal hem ilaçsız hem de el değmeden üretildiği için nadir bulunan bir baldır" şeklinde açıklamalarda bulundu.



Bu özgün keşif, doğal yaşamın içindeki arıların üretkenliğini ve arıcılık tutkusunu vurgularken, Arı Adam'ın zorlu çalışmasıyla ortaya çıkan değerli bal, bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

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