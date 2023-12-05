Ünlü plak yapımcısı Ahmet Ertegün’ün eşi Mica Ertegün hayatını kaybetti! Gözler Bodrum’daki 30 milyon dolarlık malikaneye çevrildi

Ahmet Ertegün, plak şirketi ile müzik dünyasına adını yazdırdı! The Rolling Stones, Led Zeppelin, Ray Charles, Aretha Franklin ve Eric Clapton gibi isimleri müzik dünyasına kazandırdı. 2006'da hayatını kaybederken geriye sayısız ödül bıraktı.
Ahmet Ertegün, plak şirketi ile müzik dünyasına adını yazdırdı! The Rolling Stones, Led Zeppelin, Ray Charles, Aretha Franklin ve Eric Clapton gibi isimleri müzik dünyasına kazandırdı. 2006'da hayatını kaybederken geriye sayısız ödül bıraktı.
Eşi Mica Ertegün de geçtiğimiz hafta 97 yaşında hayata gözlerini kapadı. Ve ünlü çiften geriye milyonlarca dolarlık miras kaldı. Ama en dikkat çekeni Bodrum'daki denize sıfır villaydı. Ahmet Ertegün, Bodrum'daki evin tapusunu yeğen Leyla Ertegün'e vermiş ancak evin kullanım hakkını ölünceye kadar Mica Ertegün'e bırakmıştı. Ahmet Ertegün bu evin satılmamasını ikisine de vasiyet etmişti. Mica Ertegün, Türk işadamının 30 milyon dolarlık teklifini kabul etmemişti. "Satmam. Bu ev, Ahmet'in hatırası" yanıtını vermişti. Bu arada evin tasarımı iç mimar olan Mica Ertegün'e aitti.
Romanya'da doğan Mica Ertegün, ikinci evliliğini 1961 yılında Ahmet Ertegün ile yaptı. Mica Ertegün 2012'de Oxford Üniversitesi'ne 26 milyon sterlin (954 milyon 200 bin TL) bağışta bulunmuştu.