Ünlü plak yapımcısı Ahmet Ertegün’ün eşi Mica Ertegün hayatını kaybetti! Gözler Bodrum’daki 30 milyon dolarlık malikaneye çevrildi

Eşi Mica Ertegün de geçtiğimiz hafta 97 yaşında hayata gözlerini kapadı. Ve ünlü çiften geriye milyonlarca dolarlık miras kaldı. Ama en dikkat çekeni Bodrum'daki denize sıfır villaydı. Ahmet Ertegün, Bodrum'daki evin tapusunu yeğen Leyla Ertegün'e vermiş ancak evin kullanım hakkını ölünceye kadar Mica Ertegün'e bırakmıştı. Ahmet Ertegün bu evin satılmamasını ikisine de vasiyet etmişti. Mica Ertegün, Türk işadamının 30 milyon dolarlık teklifini kabul etmemişti. "Satmam. Bu ev, Ahmet'in hatırası" yanıtını vermişti. Bu arada evin tasarımı iç mimar olan Mica Ertegün'e aitti.