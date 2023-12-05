PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da feci kaza!  Otomobil ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 03:50 Güncelleme 06 Aralık 2023, 03:50
Şanlıurfa’da feci kaza!  Otomobil ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İbrahim Yıldız idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil ile Kasım Alçiçek hâkimiyetindeki 06 BGN 02 plakalı tır ile çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yıldız ile birlikte otomobilde bulunan Rahime Çin (44), Mihrima Gül Tato (2), Saadet Yılmaz (60), Hümeyra Tato (10), Nurat Tato (37), Ecrin Nur Tato (4), Servet Turan (49) ve Muhammed Ali Turan (3) yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA