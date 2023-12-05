Şanlıurfa’da feci kaza!  Otomobil ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İbrahim Yıldız idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil ile Kasım Alçiçek hâkimiyetindeki 06 BGN 02 plakalı tır ile çarpıştı.