Google Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Aktif Hale Getirilir?
Android Telefonlarda Aktivasyon:
Android cihaz kullanıcıları, bu özelliği "Ayarlar" menüsünden "Konum" altındaki "Gelişmiş" seçeneğine ve ardından "Deprem Uyarıları"na tıklayarak aktif hale getirebilirler. Bu sistem, özellikle 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremleri algılama konusunda etkilidir.
iOS Telefonlarda Aktivasyon:
iOS işletim sistemine sahip cihaz kullanıcıları ise "Ayarlar" bölümünden "Acil Durum" seçeneğine girerek "Deprem Uyarıları" sayfasına ulaşabilir ve "Uyarıları Aç" tuşuna basarak sistemi etkinleştirebilirler.
Bu sistem sayesinde, teknolojinin doğal afetlere karşı sunduğu koruma ve bilgilendirme imkanları artmıştır. Kullanıcılar, bu yenilikçi uygulamayla daha güvende hissedebilirler.
ADIM ADIM ACİL DURUM UYARISI AÇMA
*Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.
*Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.
*Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.