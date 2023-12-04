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Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Android, iPhone deprem uyarısı nasıl gelir? Yakınımdaki depremler

Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok noktasında şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin etkisiyle birçok kişi, Google deprem uyarı sistemi tarafından gönderilen bildirimlerle deprem hakkında bilgilendirildi. Ancak, bildirim alamayan kullanıcılar arasında, Google deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl açılacağını merak eden birçok kişi bulunuyor.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 11:25 Güncelleme 04 Aralık 2023, 11:29
Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Android, iPhone deprem uyarısı nasıl gelir? Yakınımdaki depremler

Google, dünya çapında meydana gelen depremleri algılayıp kullanıcılara uyarı gönderen yenilikçi bir sistem geliştirdi. Bu sistem, özellikle deprem anında insanlara zaman kazandırmak için tasarlanmıştır ve Android ile iOS işletim sistemlerinde ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

İvme Ölçer Kullanımı:
Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer, bu sistem için temel bir bileşendir. Yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılayabilen bu sensör, deprem sinyallerini tespit eder.

Veri Toplama ve Analiz:
Sistemin gücü, kullanıcılardan gelen verilerin toplanmasında yatmaktadır. Eğer birden fazla cihazda benzer hareket algılanırsa, bu bir deprem işareti olarak kabul edilir. Sistem, bu verileri hızlı bir şekilde analiz ederek durumu değerlendirir.

Uyarı Gönderimi:
Eğer sistem belirli bir bölgede deprem olduğunu tespit ederse, o bölgedeki kullanıcılara derhal uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara ekstra zaman kazandırarak güvenliklerini arttırır.

Google Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Aktif Hale Getirilir?
Android Telefonlarda Aktivasyon:
Android cihaz kullanıcıları, bu özelliği "Ayarlar" menüsünden "Konum" altındaki "Gelişmiş" seçeneğine ve ardından "Deprem Uyarıları"na tıklayarak aktif hale getirebilirler. Bu sistem, özellikle 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremleri algılama konusunda etkilidir.

iOS Telefonlarda Aktivasyon:
iOS işletim sistemine sahip cihaz kullanıcıları ise "Ayarlar" bölümünden "Acil Durum" seçeneğine girerek "Deprem Uyarıları" sayfasına ulaşabilir ve "Uyarıları Aç" tuşuna basarak sistemi etkinleştirebilirler.

Bu sistem sayesinde, teknolojinin doğal afetlere karşı sunduğu koruma ve bilgilendirme imkanları artmıştır. Kullanıcılar, bu yenilikçi uygulamayla daha güvende hissedebilirler.

ADIM ADIM ACİL DURUM UYARISI AÇMA

*Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.

*Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.

*Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.

*Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.

*Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.

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