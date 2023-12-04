Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Fatih Terim'in avukatlarından ilk açıklama: Bankadaki paralar alın teri

Türkiye'nin konuştuğu "Yüksek gelirli fon" davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili sık sık adı anılan teknik direktör Fatih Terim'in avukatları konu hakkında açıklama yaptı. Terim'in avukatları 'Fatih Terim Fonu' diye bir belge olmadığını vurgulayarak 'Müvekkilin Banka hesaplarında bulunan ya da bulunmayan paraların kaynağı , kamu denetimine açık kurum (TFF) ve Spor kulüplerinden (Galatasaray) almış olduğu ve son kuruşuna kadar vergisi ödenmiş kelimenin tam anlamıyla alın teriyle kazanmış olduğu paralardır.' ifadelerini kullandı.