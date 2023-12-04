"Dur" ihtarına uymayan sürücüden akılalmaz savunma: Arabamda yumurta var

"KAÇMADIM ARABAMDA YUMURTA VAR"

Araçtan indirilen alkollü sürücü, basın mensuplarının 'uygulama noktasından neden kaçtınız' sorusuna, "Yok ben kaçmadım, benim arabamda yumurta var. Yumurtacıyım ben" dedi. Polis ekiplerini gösteren sürücü, "Ben bunların hepsini seviyorum" diye konuştu.