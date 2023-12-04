Özel kreşte 4 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı okul hiçbir şey olmamış gibi davrandı: "Kamera kayıtlarını izletmediler"

'PSİKOLOJİK ŞİDDET VAR'

İngilizce sınıfında çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığını anlattı. Başarısız olan öğrencilere öğretmenler tarafından duvara bakma cezası, yemekhane veya başka odada yalnız kalma gibi cezaların verildiği ortaya çıktı. Şikayetlerin ardından polis, yetkililerin ifadesini aldı.

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