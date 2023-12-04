Özel kreşte 4 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı okul hiçbir şey olmamış gibi davrandı: "Kamera kayıtlarını izletmediler"

Korkunç olay, bir hafta önce İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir kreşte yaşandı. 4 yaşındaki kız çocuğunun burnu, İngilizce sınıfında sandalyeye çarpması sonucu kırıldı.
Korkunç olay, bir hafta önce İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir kreşte yaşandı. 4 yaşındaki kız çocuğunun burnu, İngilizce sınıfında sandalyeye çarpması sonucu kırıldı.
Okul yetkililerin 1.5 saat sonra haber verdiği aile, gelip kızlarını hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan kız, 29 Kasım'da 4 saatlik ameliyatın ardından aynı gün akşam saatlerinde hastaneden çıkarıldı. Kreşteki diğer çocukların ailelerinin haberdar olmasıyla veliler kreşte toplandı.
'PSİKOLOJİK ŞİDDET VAR'
İngilizce sınıfında çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığını anlattı. Başarısız olan öğrencilere öğretmenler tarafından duvara bakma cezası, yemekhane veya başka odada yalnız kalma gibi cezaların verildiği ortaya çıktı. Şikayetlerin ardından polis, yetkililerin ifadesini aldı.