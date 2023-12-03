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Son dakika: Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm! Kan izlerini takip etti annesinin cesedini buldu

İstanbul Gaziosmanpaşa Yaşar Duman, işten çıkıp eve geldiğinde merdivenlerde kan izi gördü. İzleri takip ederek 4 katlı binanın teras katına çıkan Yaşar Duman, 75 yaşındaki annesi Ayşe Duman'ı başından yaralanmış halde ölü olarak buldu. Olay yerindeki incelemenin ardından Duman'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 12:48 Güncelleme 03 Aralık 2023, 13:24
Son dakika: Gaziosmanpaşa’da şüpheli ölüm! Kan izlerini takip etti annesinin cesedini buldu

Olay, dün akşam saatlerinde, Sarıgöl Mahallesi Çimentepe Sokak'ta 4 katlı binada meydana geldi. Yaşar Duman ile eşi Aynur Muradzade sabah 08.00 sıralarında işe gitti.

Aynur Muradzade, iş çıkışı eve geldiğinde eşini arayarak kayınvalidesi Ayşe Duman'ın (75) evde olmadığını söyledi. Eve gelen Yaşar Duman, apartman girişinde kan izi gördü.

Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm!

İzleri takip eden Yaşar Duman binanın teras katına çıktı. Burada annesi Ayşe Duman'ın başından yaralanmış halde hareketsiz yattığını gören gördü.

Duman durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Ayşe Duman'ın merdivenlerden düşüp kafasını vurduğu tespit edildi.

Merdivenlerdeki lekelerin ise iç kanamaya bağlı mide sıvısı olduğu iddia edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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